【本報訊】變種病毒攻港，政府宣佈就菲律賓、印度及巴基斯坦實施地區性航班「熔斷機制」，本周二凌晨起禁止所有從該些地區來港的民航客機抵港14天，同時將該三個地區列為極高風險地區，限制曾在該些地區逗留逾兩小時的人士登機來港，為期14天。今次是政府上周推出地區性航班熔斷機制後，首度實施禁飛。勞褔局長羅致光指菲律賓疫情嚴峻，估計每次禁飛有過千計的外傭及僱主受影響。團體呼籲僱主考慮聘請留港的完約外傭或本地家務助理。

首設地區性熔斷機制 為期14天

政府上周三開始收緊個別航班「熔斷機制」，並實施新設的地區性航班「熔斷機制」，同一地區抵港的所有民航客機如在七天內有五名或以上乘客確診並帶變種病毒株，將禁止所有該地區客機抵港14天，並禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天。

同時，衞生署宣佈收緊個別航班熔斷機制，今起禁止國泰客機從菲律賓馬尼拉抵港，並禁止TATA SIA Airlines（Vistara）客機同期於印度孟買着陸香港，為期14日。原因是國泰上周三及周六兩個由馬尼拉抵港的航班（CX906），各有兩名乘客確診；而Vistara昨由孟買抵港的航班（UK6397）有三名乘客確診。

羅致光昨早已預告菲律賓被禁飛的機率很高，提醒每次禁飛或有過千計的外傭及僱主受影響，除新聘菲傭會延遲抵港，已回鄉的菲傭亦可能滯留當地。

得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，已發信通告當地工會，要求中介公司確保外傭檢測結果呈陰性始批准來港，目前最少有300名外傭正等候來港。廖提醒，本地完約外傭或會因禁飛「吊高嚟賣」，要求薪金或高達6,000元；目前外傭最低工資為4,630元。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指自疫情開始，僱主已減少聘請從原居地來港的外傭，建議僱主考慮聘請留港的完約外傭、本地家務助理，或尋求相關服務機構協助。