越來越多朋友移居曼徹斯特,在那裏置業。以樓價、人口、生活程度相比較,我始終認為倫敦像港島,而曼徹斯特像九龍,如果曼城以北包括蘇格蘭像新界,那麼愛丁堡就是元朗。

一位報界的編輯提早退休,說住不起倫敦,但已在曼城置業,希望將來去蘇格蘭。

我告訴她:「你沒有多大的損失」。曼徹斯特是英國工業革命的搖籃,也是馬克思論述帝國主義時提到的工業重鎮。曼徹斯特的民風較倫敦單一:Down to Earth(務實)、樸實、對外國人較能容忍友善,而且曼徹斯特還有一份衛報,叫做Manchester Guardian,許多年前就有一句座右銘:Facts are sacred. Opinions are free(真相是神聖的,意見是自由的)。

我在一年半前買的曼城住宅單位,今日連同英鎊升值,賬面已經賺了一成半。香港事到如今,講多無謂,我也不敢再奢言如何再幫助香港人,比我有能力、有遠見的Uncle和Auntie有許多。

在英國置業是一門百科全書的學問。除了香港人熟悉的商場會所型的公寓大廈,還有英國本地人士小家庭的「排屋」(Terraced Houses)。排屋左右都有鄰居相鄰,感覺上空間小一點,卻適合基層英國家庭初次購買,還有許多領綜援的家庭住在排屋。

多奮鬥幾年,擁有社會向上流動力,英國的家庭會Upgrade自己住好一點,搬入「半連接獨立屋」(Semi-detached Houses),這種物業在城市郊區常見,一般是三房連後花園,屋前的停車位。

我的夢想是希望40歲前能擁有一間半獨立的房子,50歲能夠換成完全的獨立屋(Detached House),到了70歲退休,老人家不想上2樓,這時才是佔地較廣、但沒有樓上的Bungalow—這個字來自印度,是英國人殖民印度時帶回去的房屋風格,即只有佔地一層,沒有樓上。在許多熱帶殖民地國家,總督府就是Bungalow。

多年前,我認識一個的香港學生去了曼徹斯特讀書,他沒有進寄宿學校,入了曼徹斯特一間政府學院讀A-Level,卻因為文化隔閡兼患上抑鬱症,這位香港學生功課頗追不上,而父親在香港突然逝世,學費和生活費來源中斷。

還有大半個學期就要考試了,班主任把自己家裏的一個房間騰出來,讓這位香港學生搬進去,夫婦和一個孩子把他當做自己人一樣招待。教師的太太替他煮早餐和晚飯,房租分文不取。教師放學夜間還為他補課。這位香港學生A-Level考試順利通過,入了英國排名20多名的一家很好的大學。

2星期前他與我聯絡,告訴我他心中的曼徹斯特:一座溫情而良好的城市。他記得在精神低落的時候,怕讀書不成要被迫回香港,那時就是一名二等公民。曼徹斯特的這位老師在客廳裏勉勵他:除了你自己,記住,在這一生中,沒有人有資格將你當做second class(二等)。

畢業之後他回到香港,每年還與那位曼徹斯特教師定期通電郵。去了英國就是二等公民?沒有這樣的事。因為這段淵源,這位香港學生的母親決定行使BNO,選擇曼徹斯特。

作者陳思銘,九歲負笈英國,十四年後畢業歸來;如今身在港,心也在港,但思想始終停留在彼邦。

