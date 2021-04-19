越來越多朋友移居曼徹斯特，在那裏置業。以樓價、人口、生活程度相比較，我始終認為倫敦像港島，而曼徹斯特像九龍，如果曼城以北包括蘇格蘭像新界，那麼愛丁堡就是元朗。

一位報界的編輯提早退休，說住不起倫敦，但已在曼城置業，希望將來去蘇格蘭。

我告訴她：「你沒有多大的損失」。曼徹斯特是英國工業革命的搖籃，也是馬克思論述帝國主義時提到的工業重鎮。曼徹斯特的民風較倫敦單一：Down to Earth（務實）、樸實、對外國人較能容忍友善，而且曼徹斯特還有一份衛報，叫做Manchester Guardian，許多年前就有一句座右銘：Facts are sacred. Opinions are free（真相是神聖的，意見是自由的）。

我在一年半前買的曼城住宅單位，今日連同英鎊升值，賬面已經賺了一成半。香港事到如今，講多無謂，我也不敢再奢言如何再幫助香港人，比我有能力、有遠見的Uncle和Auntie有許多。

在英國置業是一門百科全書的學問。除了香港人熟悉的商場會所型的公寓大廈，還有英國本地人士小家庭的「排屋」（Terraced Houses）。排屋左右都有鄰居相鄰，感覺上空間小一點，卻適合基層英國家庭初次購買，還有許多領綜援的家庭住在排屋。

多奮鬥幾年，擁有社會向上流動力，英國的家庭會Upgrade自己住好一點，搬入「半連接獨立屋」（Semi-detached Houses），這種物業在城市郊區常見，一般是三房連後花園，屋前的停車位。

我的夢想是希望40歲前能擁有一間半獨立的房子，50歲能夠換成完全的獨立屋（Detached House），到了70歲退休，老人家不想上2樓，這時才是佔地較廣、但沒有樓上的Bungalow—這個字來自印度，是英國人殖民印度時帶回去的房屋風格，即只有佔地一層，沒有樓上。在許多熱帶殖民地國家，總督府就是Bungalow。

多年前，我認識一個的香港學生去了曼徹斯特讀書，他沒有進寄宿學校，入了曼徹斯特一間政府學院讀A-Level，卻因為文化隔閡兼患上抑鬱症，這位香港學生功課頗追不上，而父親在香港突然逝世，學費和生活費來源中斷。

還有大半個學期就要考試了，班主任把自己家裏的一個房間騰出來，讓這位香港學生搬進去，夫婦和一個孩子把他當做自己人一樣招待。教師的太太替他煮早餐和晚飯，房租分文不取。教師放學夜間還為他補課。這位香港學生A-Level考試順利通過，入了英國排名20多名的一家很好的大學。

2星期前他與我聯絡，告訴我他心中的曼徹斯特：一座溫情而良好的城市。他記得在精神低落的時候，怕讀書不成要被迫回香港，那時就是一名二等公民。曼徹斯特的這位老師在客廳裏勉勵他：除了你自己，記住，在這一生中，沒有人有資格將你當做second class（二等）。

畢業之後他回到香港，每年還與那位曼徹斯特教師定期通電郵。去了英國就是二等公民？沒有這樣的事。因為這段淵源，這位香港學生的母親決定行使BNO，選擇曼徹斯特。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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