「而家喺香港，人人都要自救，唔係好難生存……」戴着兩個口罩受訪，73歲的劉功成銜頭多多：在武館，他是詠春教頭、葉問國術總會會長；在賓館，他是劉老闆、香港旅遊業賓館聯會主席。高峯期時坐擁十幾個單位，全部經營賓館，搞鬼到開宗名義叫「功夫旅舍」，在平台放梅花樁教住客詠春一條龍，其門如市。只是這樣的老好日子，就像今日香港，一去難返。不用學酒吧業界絕食抗議，他說只因舊時愛儲磚頭，可以「唔使交租」贏在起跑線，但面對疫下逾一年「零旅客」，這個第一代賓館大王，也苦笑謂得大興土木變陣自救。

記者 呂麗嬋

約劉功成在他旗下其中一間位於美麗都大廈的賓館接受訪問，記者早到10分鐘，門口卻是烏燈黑火，等了一會，才見職員匆匆趕至開燈開門。「你都有眼睇，除咗幾個長租嘅住客，邊有人住？」偌大的賓館水盡鵝飛，前台玻璃門貼着「暫停收客」的告示，牆上掛着一塊用以記錄入住人數的白板，只有兩格填上數字，留下大片空白。劉功成帶記者四處參觀，房間內床墊都叠在一旁，沒人入住。

位於彌敦道的美麗都大廈，向來是廉價旅館的重鎮，也是電影的熱門取景地。地下是兌換店和洋服店，升降機旁的水牌，寫滿各路賓館的名稱，幾間賓館共用一個接待處，由背包客到過境頻繁的自由行，見證香港旅遊業由興旺走向冰河，昔日的「美麗都」紛亂老舊港味依然，卻已不復舊時。「我哋呢行咩人嚟到都要接，唔知啲客去過咩地方，晚晚係咪夜蒲，所以寧願保守啲，咪索性唔收客住，睇定啲先算。」只是萬沒想到，這一睇便睇足一年。

拒作過渡性房屋讓社企管理

疫情下，賓館和酒店十室九空，立法會秘書處資料研究組公佈的資料顯示，酒店和賓館房間的整體入住率由2018年的90%，暴跌至2020年的46%。港府早前便宣佈推出先導計劃，資助酒店和賓館用作過渡性房屋，讓社會機構承包管理，以兩年為起點，對此，賓館業界大都表示歡迎，惟有劉功成唱反調：「有啲行家要交租無辦法成間租俾人叫做維持有收入，但我就有保留，維修水電點計都未明朗，我傾向自己管理，如果政府只係幫手配對住客，我先會考慮……」

有得揀，只因他旗下賓館全部都是自置物業，少了交租壓力，數口精的他，自然比較有本錢討價還價。只是疫情下停業逾一年，他聲稱旗下5間賓館連同旅行社，每月仍蝕6位數字，主要用以支付員工薪酬和營運雜費，惟有諗計變陣自救：「不嬲都有啲熟客喺度長住，有幾個就因為疫情走唔到，有檢測證明、滯留香港正當人家，咪平啲月租畀佢囉，好過住劏房……做唔到賓館客，做到其他客嘅生意都好。」

就以他在美麗都大廈的3間賓館為例，其中一間已改裝，部份房間加裝獨立廁所，方便出租。「而家喺香港，人人都要自救……」縱橫賓館業40年，1977年，行年29的劉功成在重慶大廈開他第一間以出租床位為主的旅館，其時文化中心和太空館尚未落成。「香港啲酒店出名貴，最初做嘅係hostel，租啲床位畀啲菲律賓人，佢哋嚟香港喺啲歌廳唱歌，亦有外國背囊友。」那些年，互聯網尚未盛行，他旗下的「功夫旅舍」，便曾因登上旅遊聖經《Lonely Planet》而人氣急升。

開賓館源於詠春

大半生醉心詠春，與劉功成談賓館，他總是沒精打采，但一說到功夫就精神抖擻，應記者邀請拍攝與兒子劉得泰對打，他最興奮：「你記住影多啲我個仔，佢打得唔錯。」師承葉問，劉功成的賓館王國，某程度也得歸功於詠春，那些年跟隨師父到世界各地交流，吸引了一批越洋拜師的老外徒弟，令他與hostel結緣。

「70、80年代，好多外國人好迷中國功夫，真係專登由世界各地嚟香港學，唔係個個人咁有錢可以住酒店，咁你嚟跟我學，我平平哋租個床位畀你喺度住，又有個大平台可以朝頭早起身練功。」他是老派人，賺到錢就買磚頭，有資金才開另一間，高峯時10幾個單位做賓館生意，連同旅行社和武館，觀光住宿一條龍。

出身基層，6兄弟姊妹之中排第三，父親很早便過世，讀書不成的劉功成，不諱言年輕時好勇鬥狠，打交當食生菜。「成日喺三角公園、四角公園，着到鬼五馬六嗰啲就撩佢打交，當試拳。」中小學讀過7間學校，拉扯勉強畢業，外出工作跑江湖，搞賓館食四方飯，他的一技之長是拳頭：「學功夫除咗強身，最重要係可以保護自己。」

「做賓館打開門口做生意，試過遇過有個以色列人好麻煩，成日喺度搞事，好在有律師徒弟唔收錢幫我出律師信，又去領事館投訴先擺平；仲有個光頭佬喺度長住，街頭吹簫吹笛，但就成日隨身帶住把刀，搞到個個驚咗佢，我叫幾個徒弟一齊同佢講數，話要裝修叫佢快啲搬走。」他最自豪的威水史，是27歲那年，在無助手無教練之下，單拖走去台灣打擂台然後勝利歸來。 「表面睇算係斯文人，啲徒弟話，原來我惡起上嚟，係可以好惡。」

自言性格火爆，事事據理力爭，93年他就聘用李柱銘引用人權法和政府打官司，爭取業主變賣樓宇的權利；又曾因天台業權，和法團對簿公堂。這樣的性格，自然得罪人多。「好多人話我去得好盡，你就係要去盡，先對得住自己……去盡而輸，你先無遺憾，對得住自己。」總說賓館是夕陽行業，73歲的劉功成卻未肯身退，日租的賓館也好，月租的劏房也好，靈活走位，上得擋台，就要打到最後 ，不是嗎？

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