【本報訊】港府推銷以「疫苗氣泡」為條件放寬餐飲、旅遊等行業的防疫措施後，接連爆出不少僱主逼迫員工注射疫苗的醜聞。職工盟指至今已接獲逾廿宗求助，指控有食肆經理以無薪假威逼員工打針，職工盟正蒐集該些無良僱主的黑名單，供消費者參考。

職工盟總幹事蒙兆達表示，目前已接獲逾20宗求助，指控有食肆經理向員工表示，日後會要求他們打疫苗，否則就要放無薪假。蒙批評政府變相強迫為保生計的市民打疫苗，違背自願接種的說法：「（根本係）焗人打針，唔係咩美其名嘅疫苗氣泡」，斥現時的做法是「打一針畀多兩個鐘你（營業），再打多一針（再）畀多兩個鐘你（營業）」。

有自由工作者代表亦指，疫情下不少自由工作者靠「炒散」維生，在現時不少行業均需僱員接種疫苗的情況下，不注射疫苗者將陷入「無限次（期）停工」的困境。

被「勸喻」打針 清潔工求助

民主黨元朗區議員郭文浩亦指曾收到天水圍清潔工友的求助，稱被高層「勸喻」打疫苗。郭擔心政府一旦落實推行「疫苗氣泡」，會產生漣漪效應，令僱主強迫員工接種疫苗的情況蔓延至其他行業，「係咪先攞飲食業做引子，再一步一步推到其他行業都要打？」

民主黨勞工政策發言人冼卓嵐則表示，擔心年長或身體狀況不適合接種疫苗的員工為「保飯碗」而接種，風險由自己承擔，變相「搵命博」。他促請政府盡快檢討相關政策，不應鼓勵僱主強迫僱員接種疫苗。

職工盟呼籲被僱主以停工為由，被迫接種疫苗的打工仔主動向組織求助。組織會收集該些無良僱主的黑名單，交由巿民決定是否要光顧涉事的食肆。民主黨今日開始設立支援熱線，員工若被迫接種疫苗或有任何有關勞工權益的疑問，可向該黨義務法律團隊求助。