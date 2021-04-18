【本報訊】中央出手「完善」香港選舉制度，本地相關綜合條例草案正由立法會組成法案委員會處理，條例禁止呼籲投白票更備受關注，民主黨主席羅健熙指，特首選舉才設有最低門檻，投白票或會有影響，但立會選舉規則不同，白票多過有效票，仍然不影響選舉結果，質疑事出於政府擔心投白票成為風氣，令政府「冇面」。

民主黨主席羅健熙昨於《城市論壇》認為，投白票為選民自由，呼籲投白票不會造成對任何人不公平，質疑政府擔心投白票成風，導致政府「冇面」，故出此下策。

同場的民建聯議員梁志祥指投白票即使未必影響候選人勝選機會，但難以排除製造選舉不公平及造成選舉導向。理工大學香港專上學院講師陳偉強更聲稱，禁呼籲投白票有利溫和民主派，阻止狙擊溫和民主派的聲音，質疑羅口是心非，但羅即反駁指不應只着重利益，強調選舉公平最重要。

鍾劍華：籲做合法事不應屬犯法

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華亦直言，難以理解陳偉強邏輯，「睇唔到民主派點解會得益」，強調投白票非違法行為，「叫人做不犯法行為不應為犯法」，又指早前民調反映市民對改革制度存在不滿情緒，超過六成民主派支持者傾向投白票，當中以學歷水平高人士及年輕人為主，政府應反思，否則禁止呼籲投白票對市民而言是侮辱，假定大部份人不自主，會被煽惑。

至於直選選區重新劃分為十個，黃大仙、沙田、元朗被一分為二，有學生也致電論壇質疑直選改制反映民主倒退，羅健熙亦質疑政府針對民主派得勝率較高地區。梁志祥則指，新劃區「跨區跨不同行政區嚟劃」，包括離島併入港島，令港島候選人拉票增添困難，但認為日後採用雙議席單票制，不存在羅所指針對某一陣營情況，但他直言「空間係少咗」。