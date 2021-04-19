人民力量副主席「快必」譚得志被控去年多次擺街站及遊行期間引發他人憎恨和藐視政府，他早前質疑區域法院無權審理他面對的發表和串謀發表煽動文字等八項控罪，惟法官陳廣池裁定國安法凌駕本地法律，區院有權處理本案。快必今申請終止本案聆訊，並要求控方釐清控罪詳情，指煽動罪的條文內容籠統含糊，不合理地限制言論自由，違反《基本法》及《人權法》，並指政府官員應接受公眾批評，市民批評政府的言論應受法律保障。

辯方早前提出終止聆訊申請，亦質疑區院無權審理本案，以及要求控方釐清煽動罪詳情，惟遭陳官質疑三者不應混為一談。及後辯方提出先處理區院審理權限事宜，但申請被駁回，及後表示考慮就此提出司法覆核。惟辯方今表示不會提請司法覆核。

指條文用字主觀抽象

代表快必的資深大律師戴啟思今指，煽動罪的條文內容籠統含糊，以「憎恨」、「藐視」、「離叛」、「惡感」、「敵意」等描述他人對涉案字詞的主觀情感和精神狀態，用字抽象，即使翻查字典也沒法找到準確定義。辯方認為，檢查言論或刊物是否會引起憎恨、藐視、離叛、惡感或敵意，不可能有客觀標準。

辯方亦指，現代社會重視言論及表達自由，政府或統治者不再凌駕於法律之上和享有特殊地位，不能免於受到公眾批評，故此煽動罪已失去旨在防止公眾不尊重或敵視政府或政府首長的目的。

辯方也指，政府官員應接受公眾批評，市民沒有責任喜愛未經選舉產生的政府官員，也沒有責任不惜一切代價也要維護社會和諧，而沒有明顯提倡暴力的政治言論或刊物應受法例保障，公開批評政府給予公眾排氣閥，防止他們以暴力解決問題。

法官不滿庭內旁聽人士向快必揮手或做帶政治宣言勢

辯方引述本港在上世紀50年代的案例指，控方不必證明煽動言論帶有煽惑暴力的元素，但不少普通法國家和案例都有提及，煽惑暴力應為煽動罪元素之一。辯方認為本港法例對煽動罪的定義嚴苛，未能符合現代社會保障言論自由的要求，現行煽動罪禁止批評政府或引起社會不和諧言論的範圍也過闊，對社會辯論以至維護公眾安全帶來不必要限制。

辯方陳詞期間引述不少海外案例，其中一宗發生於1886年。陳官一度向辯方指，1886年人們的想法和現代人不同，當年甚至沒有網絡欺凌一事。陳官自言並非歷史學家，問辯方提出相關案例有何意義。

另外，快必進出犯人欄期間，不時有旁聽公眾向他揮手或做五一手勢。法庭小休後，陳官在戴啟思欲繼續陳詞前表示，留意到有公眾在庭內揮手或做出帶有政治宣言的手勢，亦稱開庭後仍看到有約10人向被告揮手。陳官表示，被告在部份公眾人士眼中是受歡迎的人物，但即使法官不在庭內，法庭是也莊嚴和捍衞司法獨立的場所，而非讓人手舞足蹈的遊樂場，「如要叫喊口號或打招呼的話，請在庭外進行。」

陳官又強調，香港是法治城市，而辯方律師團隊也盡力為被告抗辯，法庭規矩必須予以遵從，這不但是尊重司法公正，也是尊重被告本人和辯方律師團隊的表現。

案件下午續訊。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！