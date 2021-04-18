【本報訊】「𠵱家喺香港，人人都要自救，唔係好難生存……」戴着兩個口罩受訪、73歲的劉功成銜頭多多，在武館他是詠春教頭、葉問國術總會會長；在賓館他是劉老闆，也是香港旅遊業賓館聯會主席。高峯期時坐擁十多個賓館單位的劉功成，面對疫下逾一年零旅客，苦笑謂要大興土木，將賓館變作月租單位，變陣自救。

對變身過渡屋有保留

疫情下賓館和酒店十室九空，立法會秘書處資料研究組公佈的資料顯示，酒店和賓館房間的整體入住率由2018年的90%暴跌至2020年的46%。港府早前宣佈推出先導計劃，資助酒店和賓館用作過渡性房屋，讓社福機構承包管理，以兩年為起點，賓館業界大多表示歡迎，惟劉唱反調：「有啲行家要交租冇辦法，成間租畀人叫做維持有收入，但我就有保留，維修水電點計都未明朗，我傾向自己管理返，如果政府只係幫手配對住客，我先會考慮……」

劉高峯時期有10多個單位經營賓館，連同旅行社和武館，提供觀光住宿一條龍。他稱現時五間賓館連同旅行社每月蝕六位數字，主要是支付員工薪酬和營運雜費，正諗計變陣自救：「不嬲都有啲熟客喺度長住，有幾個因為疫情走唔到，有檢測證明、滯留香港嘅正當人家，咪平啲月租畀佢囉，好過住劏房……做唔到賓館客，做其他客生意都好。」

以旗下美麗都大廈三間賓館為例，其中一間已大興土木，部份房間加裝獨立廁所，方便出租。他形容現時香港經濟差，「𠵱家喺香港，人人都要自救」。

劉功成的賓館王國，某程度上歸功於詠春，劉一直醉心中國武術，年輕時跟隨師傅到世界各地交流，吸引了一批越洋拜師的老外徒弟，令他與賓館結緣。「70、80年代，好多外國人好迷中國功夫，真係專登由世界各地嚟香港學，唔係個個人咁有錢可以住酒店，咁你嚟跟我學，我平平哋租個床位畀你喺度住，又有個大平台可以朝頭早起身練功」。