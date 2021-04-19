疫情下市民假日愛郊遊，塔門、東平洲亦屬熱門露營、行山地點之一。運輸署發出通告，由翠華船務營運的3條來往東平洲、塔門的街渡航線將於下月1日起加價，加價1至10元不等，加幅約7.1%至16.7%。其中，馬料水至東平洲的來回票價加10元，新票價為100元；塔門來往黃石及馬料水的假日單程票價亦獲准加價2元，至每程16元及30元。

運輸署發出通告，馬料水至東平洲、塔門至黃石及塔門至馬料水的3條街渡航線獲准於下月1日加價，加幅約7.1%至16.7%。馬料水至東平洲的來回票價加10元至100元，東平洲居民票價同樣須加10元至60元，加幅達11.1%。

非假日收費加幅最高16.7% 塔門至黃石加幅15.8%

假日收費方面，塔門至黃石的航線，單程票價加2元至16元，加幅達14.3%，而馬料水至塔門的單程票價同樣加2元至30元，加幅達7.1%；塔門至高流灣的分段收費則每程加1元至11元，加幅為10%。

非假日收費方面，加幅最大為塔門至高流灣的平日分段收費，加價1元至7元，加幅達16.7%，塔門至黃石的非假日單程票價亦加1.5元至11元，加幅達15.8%；馬料水至塔門的單程票價同樣加2元至20元，加幅為11.1%。

區內多為老人負擔大 區議員：街渡沒長者優惠

當區區議員譚爾培表示，對於運輸署於疫市下批准船公司加價感不滿，反對航線加價。他表示，出入市區的交通工具主要為街渡，目前約有百人仍居住塔門等島上，不少為65歲以上的長者。

他續說，現時街渡沒有長者優惠，即使每程平均加1至2元，對於長者負擔很重，加上不少人於假日到塔門等探望親人，加價非只影響遊客。他促船公司應提供長者票價優惠，減輕島上居民的交通費負擔。翻查資料，以上3條街渡航線已納入政府交通費補貼計劃。

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