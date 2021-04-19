警方前年11月19日起重兵包圍理工大學，大批抗爭者被困校園，多人試圖離開理大時被拘捕。有年輕男子離開理大時被截停，搜出摺刀，他今於九龍城法院承認一項管有攻擊性武器罪。辯方求情指，被告患有過度活躍症及讀寫障礙，成長於破碎家庭，又長期經歷家暴；他卻憑意志力克服困難，開班教授有特殊需要的小朋友魔術，希望他們擁有美好童年。被告在聆聽辯方求情時神情落寞，淚流滿臉。裁判官嚴舜儀將案件押後至5月3日判刑，以索取被告的精神及背景報告，被告須還押候懲。

教授興趣班的男子黃錫鴻（25歲），當日戴著面罩及勞工手套離開理工大學時遭警員截停，在褲袋搜出藏摺刀，斜孭袋內則有雷射筆、電筒及波子。控罪指他在紅磡康莊道與康達徑交界管有一把摺刀。

據承認案情指，警方於前年11月包圍理工，同月19日晚上11時20分在康達路與暢運路交界，看見有示威者正逃出來，警員見狀立即上前制服被告並搜出摺刀、雷射筆等物件，並以管有攻擊性武器罪拘捕被告。

辯方求情時呈上16封求情信，由社工、老師、曾與被告共事的義工等人撰寫。辯方亦呈上醫療報告，指被告患有過度活躍症及讀寫障礙，但由於被告服用藥物會產生嚴重副作用、身體會抽搐，被告未有服藥，導致他性格衝動、有較差專注力。辯方續指，被告成長於破碎家庭，父親離家出走，母親及胞姊患有精神病。被告從未經歷家庭溫暖，小時候亦長期被家暴。

但被告憑著個人意志及友人的鼓勵，克服自身困難。被告希望其他小朋友擁有美好童年，不會重蹈被告的覆轍，遂開班教授小朋友魔術。辯方認為，被告在如此背景下走出陰影已不容易，卻願意協助同樣有特殊需要的小朋友，實是難能可貴。

與被告相識9年的老師亦撰寫求情信，指被告成績不理想，但他卻從不輕言放棄。老師又形容被告樂於助人、關懷弱勢、心地善良。被告曾舉行魔術團體表演，令參與孩子由自卑變成自信主動。雖然被告不善辭令，但會以行動表達，曾以愛心晚餐報答多名對他有恩的人士。

辯方總結指，被告只是受社會激烈氣氛影響，才做出衝動魯莽的行為，他已經知錯，亦明白監禁方式刑罰無可避免。但辯方希望法庭考慮到被告沒有因不幸的遭遇自暴自棄，反而盡力關心身邊人，回饋社會，希望裁判官可從輕發落。

【案件編號：KCCC2795/19】

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