【本報訊】一名由杜拜抵港印度裔男子完成21天檢疫後始確診，並揭發帶有變種病毒。食衞局長陳肇始昨無回應會否將抵港人士21日檢疫期延長至28日，僅稱會與專家討論需否在檢疫21日後再做多些檢測。有專家指，如該宗個案是在本地感染，延長檢疫期意義不大。

本港首次在社區發現變種病毒個案，陳肇始昨出席電台節目後，被問到會否將抵港人士檢疫期由21日延長至28日時，她回應稱21日檢疫期已是一種加強措施，而檢疫14日之後再找到確診個案機會率約為4%，因應在機場發現的六成個案均帶變種病毒，當局會與專家討論是否需在檢疫21日後再為有關人士做檢測。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為當局須釐清該宗個案是在社區感染抑或在外地感染，「如果係社區感染，毋須再延長檢疫期，因為21日已經比其他國家長好多」。他認為該宗個案較大機會在社區感染，「患者病毒量高，而且N501Y傳播力高，病毒好快喺佢體內複製，並會出現病徵，相信佢係喺第二個人身上感染」，換言之，變種病毒或早已流入社區，他認為當局應全面檢視現有檢疫措施是否有漏洞，包括機場、檢疫酒店及航機等前線員工是否有足夠檢測，以及是否有豁免檢疫人士確診等。

印巴菲入境澳門須檢疫28日

感染及傳染病專科醫生林緯遜亦認為要釐清該宗個案是否在社區感染，他指少於5%患者潛伏期超過14日，潛伏期逾21日者更微乎其微，「佢嘅潛伏期超過21日，病毒量又高，又係變種病毒，可能佢居住環境或活躍群組有其他人傳播變種病毒，當局又唔知，如果係社區感染，21日檢疫期再延長冇意思」。

正當香港仍在研究需否延長檢疫期之際，澳門當局又快一步，宣佈因應疫情變化，從今日零時起所有入境前28日曾到過印度、巴基斯坦或菲律賓人士，要在指定地點接受28日醫學觀察。