【本報訊】24歲女西廚石樂蕎（Dawn）上周四離開石硤尾寓所後不知所終，失蹤三日後昨傳來噩耗，政府救援人員在飛鵝山自殺崖陸空搜索，經過約18小時搜救行動，終在距離自殺崖數百米近鵝肚棧道一處峭壁尋獲石女，惟她被證實當場死亡，遺體由直升機送往醫院，家人傷心欲絕。

女死者石樂蕎是酒店西廚，生前熱愛行山，愛戴漁夫帽。昨午4時許，搜救人員在鵝肚棧道附近一處峭壁尋獲石女，因地勢險要，拯救工作相當困難，人員需由直升機游繩而下拯救。兩名拯救人員帶同擔架床游繩而下到達峭壁，掛起一幅黃布鎖定石女位置，兩名人員在峭壁頂支援。惟石女當時已失去知覺，經一輪工夫將她吊起，當場證實不治。

警今登山查死因

現場為近鵝肚棧道的峭壁，數百米外是自殺崖，兩個地點可對望。鵝肚棧道貫穿多條險脊，因要用繩攀爬，難度屬「超越星級」。石女遺體由直升機送往東區醫院，以黑膠袋包裹。

警方正調查案件，據悉今將再登山調查，包括調查石女的行山鞋是否有人擺放現場、失蹤期間行蹤以及致死原因。石樂蕎家屬朋友開設的facebook尋人群組「尋找行山少女石樂蕎」事後發帖文稱：「各位朋友，妹妹遺體已經搵到，感激每一位朋友嘅幫忙，因為人數太多，暫時未能一一答謝。」

石樂蕎上周四離開石硤尾南山邨寓所後失蹤，家人發現其行山鞋、綠色風褸及青綠色背囊等行山裝備不在家中，擔心她行山遇意外，在網上呼籲尋人，周五晚上9時報警。警方翻查閉路電視片段，證實石女上周四下午2時20分離開寓所，手機訊號最後於前日早上8時19分發出，位置是新蒲崗捷景工業大廈。

消息傳出後，不少熱心山友組成義工隊上山搜索。前日下午，有行山人士在飛鵝山自殺崖附近尋獲疑屬於石女的漁夫帽。消防深夜上飛鵝山通宵搜索，飛行服務隊派直升機協助。登山搜索的義工隊昨凌晨在網上貼圖，指早前尋獲漁夫帽約500米內，再找到石女的藍色行山鞋，直升機折返搜索。

搜救人員昨晨在鵝肚棧道對下山坡發現背囊及風樓，一度誤傳是屍體，但最後證實物件並非屬石女。現場搜救人員兵分多路，高空拯救專隊負責在險要山坡游繩而下，消防帶同搜救犬沿行山路徑搜索，攀山拯救專隊在叢林搜索；政府飛行服務隊派直升機空中協助，連同警方及民安隊進行全方位搜索。

市民謝先生來自其中一個民間搜索隊，他指不認識失蹤者，但出於熱心協助，又指「我哋組織咗個WhatsApp group，有成200至300人」。惟其間消防一度呼籲市民別再上山搜索，免生意外及阻礙救援。整個搜救行動歷時約18小時，惜證實石女魂斷飛鵝山。