警方前年11月初於灣仔堅拿道西一單位，檢獲近140支汽油彈或半製成品。年齡介乎19至24歲的4男1女，控以管有爆炸品罪，控罪及後修訂為串謀縱火。案件今於區域法院再提堂，其中23歲女被告承認交替控罪「管有物品意圖摧毀或損毀財產」。控方透露，本案為反修例運動的已知案件中，撿取最多汽油彈及半製成品的案件。法官押後至4月30日判刑，所有被告繼續還柙。

被告楊泳茹（23歲）於前年11月2日，在灣仔堅拿道西一單位保管59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃樽、約4.6公升含柴油液體、約1公斤含異丙醇液體、約4.9公斤含汽油液體、白色廢棉、布條、布及毛巾，意圖在無合理辯解的情況下用以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

控方案情指，案發當天維園有集會進行，警方刑事情報科人員監視堅拿道西冠景樓4樓一單位，同日下午採取行動。兩名警員掩至單位門外，察覺單位傳出濃烈汽油味，其中一名警員表露身份，要求單位內人士開門但不果，遂破門而入。

惟警員進入後發現單位無人，同時獲同袍從通訊機通知，單位內的4男1女由露台位置跳到3樓簷蓬，再由簷蓬跳到3樓平台逃走。5人逃走時遭一名不知名人士拍下過程，而片段中5人均沒有蒙面，其面容清晰可見。

外籍男拒讓被告藏身

一名俄羅斯籍男子當時身處該大廈3A單位內，他目擊5人在3A室的露台外衝入其單位。5人曾要求窩藏在單位內，惟男子拒絕並要求他們離開，5人最終從單位正門離開。女被告及後在大廈電梯大堂近防煙門位置被截停，因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，她警誡下保持緘默。

警方其後在涉案單位中搜出伸縮警棍、印有POLICE字樣的胡椒噴霧、鐵鎚、防毒面具、面罩、護膝及頭盔等物品。控方在庭上透露，本案為反修例運動的已知案件中，撿取汽油彈及汽油彈半製成品數量最多的案件。

法官葉佐文發現涉案單位圖片中有一袋不明的灰色物品，向控方查詢，惟控方指未有檢查該物品，故未能回答。葉官自言接受警方對搜查過的物品不作記錄，惟絕不接受沒有搜查事發現場的物品。

量刑起點料約4年

辯方求情時希望法官今日判刑，因未知上訴庭之後會否頒下其他指引，擔心影響被告刑罰。辯方指被告對事件感到後悔，獲家人支持。辯方呈上案例，稱明白量刑起點應不少於45個月，但認為不至於判囚4至5年。法官押後判刑。

至於其餘被告為鄭錦輝、丘建威、莫禮滔和黃建棋，他們對兩項控罪均不認罪，案件下月14日開審。

【案件編號：DCCC97/20】

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