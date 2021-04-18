【本報訊】早前有私家醫生被揭發為非香港居民接種第一劑科興疫苗，衞生署指，個案目前涉及九名接種人士，而基於接種者健康的考慮，相關醫生可為有關人士接種第二劑科興疫苗，以完成整個接種程序。署方又已提醒涉事私家醫生和計劃下的所有醫護人員，必須跟隨指引向合資格的人士接種。

一人有前科

衞生署發言人補充指，涉事私家醫生包括許建名及林龍如，前者是港大深圳醫院前呼吸內科主管、現於中環開設診所，之前被揭發為持雙程證人士免費接種科興疫苗；後者則於沙田石門開設診所。

早前有報道指有人在私家診所接種第一針疫苗後，相關診所停業，衞生署指因個別原因未能在原有或其他私家診所接種第二劑疫苗的人士，可向衞生署查詢，亦可直接前往社區疫苗接種中心，工作人員可因應情況作出個別安排。

本周六共有14宗在接種中心打針後送院個案，兩人接種科興，分別有高血壓，以及血管迷走神經性昏厥、 暈眩及惡心的症狀；其餘12名不適人士接種復必泰，其中一人昏厥，七人感到暈眩，其餘症狀包括心悸、嘔吐、頭痛、視力模糊、兩邊手掌麻痹、肢體出疹及胸部疼痛等。

當中13人已出院，一人不遵從醫生勸告自行出院。