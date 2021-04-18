【本報訊】繼英美等國就香港民主派人士因8.18遊行案遭判刑表示關注及要求釋放他們後，加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）亦發聲明，指嚴正關注10名民主派人士被針對判刑。中國外交部駐港公署及官媒《人民日報》則反駁國際社會關注，批評外國公然插手干預中國香港司法，敦促有關國家恪守不干涉別國內政等國際關係基本準則。

前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」；壹傳媒集團創辦人黎智英、李柱銘等民主派人士其後被控參與未經批准集結等罪，判囚8到18個月不等。英美等國均發聲明要求釋放各人，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的辦公室上周五亦表示，香港泛民主派人士遭判徒刑不僅侵犯香港的基本自由，亦影響歐盟和中國的關係。

指港人權自由遭持續侵蝕

加拿大外交部長加爾諾昨發聲明，對10名香港民主派人士被針對判刑表達嚴正關切。加爾諾表示，和平表達政見遭到打壓，香港人的基本權利和自由遭持續侵蝕；又指民主、言論及集會自由獲《基本法》確立，也是北京於《中英聯合聲明》對香港人許下的承諾。中國駐加拿大使館發言人隨即回應，批評加方粗暴干涉中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對，指一小撮反中亂港分子從事犯罪活動，與民主、言論自由無關，敦促加方立即糾正錯誤、停止干涉中國內政，否則必遭中方有力回擊。

外交部駐港公署發言人對英、美、歐盟要求釋放黎智英、李柱銘等人表示強烈不滿和堅決反對，指外國阻撓特區司法機關依法辦案，將政治操弄置於特區法律之上。發言人又指，西方政客一再踐踏國際法與國際關係基本準則，肆意插手香港事務與中國內政，並敦促有關國家恪守不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則。

官媒《人民日報》昨發表題為〈正義審判不容外部勢力指手劃腳〉文章，點名指「亂港分子」黎智英、李柱銘及何俊仁等被依法定罪為「公道正義的體現」，指一些西方國家人士以所謂人權、民主之名「攻擊正義審判」，「表白其依然給反中亂港分子撐腰的狂傲態度，公然暴露其違背國際法和國際關係基本準則、粗暴干涉中國內政的本質」，重申香港事務屬中國內政，任何外國勢力無權干涉。