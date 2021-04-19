本港再多一人接種COVID-19疫苗後死亡，累計增至17人針後逝世，其中15人打中國科興滅活疫苗。據悉，一名沒長期病紀錄的50多歲男子，月初打過首針科興，日前胸口不適，昨被發現昏迷，送院不治。由於該男子的死亡時間距離疫苗接種超過14天，醫院管理局向衞生署呈報事件後，政府未有立即主動公佈。

死者送院前數天 疑已胸口不適

據悉，一名沒有長期病患紀錄的50多歲男子，昨日被發現昏迷，送去北區醫院搶救後不治。醫護翻查紀錄發現，他曾於月初在沙田源禾路體育館接種第一針科興疫苗。據了解，家屬報稱死者在送院前數天，已有胸口不適等情況。

北區醫院證實，該名54歲男子4月18日凌晨被發現昏迷，由救護車送到急症室，搶救後證實不治。病人4月2日曾接種疫苗，院方昨日按機制呈報衞生署。

由於該男子的死亡時間距離疫苗接種超過14天，醫院管理局向衞生署呈報事件後，當局未有立即公佈。《蘋果》正向衞生署及醫管局查詢。

本港首宗接種疫苗後死亡，是2月28日，即短短1個多月已有17人針後死，其中15人均打科興。政府一直不主動公佈首宗針後死，直至《蘋果》接獲死者友人求助率先踢爆後，事隔2日才披露。而12日內4宗死亡個案，全部都打過科興。不過疫苗臨床事件評估專家委員會認為，首2宗死亡與自身疾病有關，與打科興疫苗沒直接關係。

雖然科興第三期臨床數據缺乏長者研究，更表明不建議長者接種；內地亦遲遲不為長者打科興，但香港卻安排長者打科興，自2月26日開打至今，針後不適送院大多是長者。不過港大醫學院助理院長、疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅解釋，即使科興不建議長者接種，亦不代表不同意。

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