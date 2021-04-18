極權不單早視民主與人權如無物，近日更肆無忌憚抹黑攻擊傳媒，新聞自由早已敲響喪鐘，透過報章為平台向失去自由的手足送上鼓勵和支持，不再是必然，但如港人的誓約：只要一息尚存，《蘋果》必繼續向牆內送暖。

有讀者來鴻給朱凱廸，鼓勵他不要忘記有認識和不認識的朋友都為他打氣；有首當寫信師的讀者致函楊岳橋，感激對方為港人請命，約定彼此在自由法治公義的香港煲底相見；「初心」向之鋒寄語，黑暗盡頭會見光明。願微小的送暖祝福，成為手足們苦中一點甜。

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號 《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出

【盼同呼吸自由空氣】

我睇到《蘋果日報》，有寫信師邀請，本人一直欣賞楊律師你詞鋒尖銳，亦有感楊律師為人光明磊落，為香港人請命，深受感動，決定開始我寫信師生涯，而第一封信，我希望係寫畀你 ！

作為一個土生土長嘅香港人，睇住香港變化，睇住香港淪落到如斯境況，又怎會不流淚 ！

相信，你同我哋都一樣，同樣感到痛心！

我哋其實真係好多謝一班民主派，我自己特別想多謝你，多謝你同民主派，一直不畏極權，為我哋香港人發聲，多謝晒！

知道你哋被政府玩弄法例，被未審先囚，被無理非法禁錮，但我哋香港人能幫你哋做的，確實沒有，對唔住，希望你可以原諒我哋呢班幫唔到手嘅香港人。

我只想用文字，講我心入面感受，同你及每一位被極權無理非法殘害嘅民主派人士講，香港人好多謝你哋，我哋好愛你哋每一位，你哋要好好保護自己生命身體，希望好快，你同香港人，可以喺自由法治公義嘅香港煲底，可以呼吸住自由法治公義嘅空氣相見 ！

土生土長香港人

杜麗華

【蘇軾被貶 不忘詩詞】

先生你好︰

看見你的名字，我會想到一位好瘦戴眼鏡的文弱書生。在我腦海中浮現你踏單車跑遍很多鄉村的影像。我的一位舊生還幫你貼海報呢！

那天我由朗屏站一路走，希望找到去天水圍的山路。一路上，兩邊有很多山墳，大大小小，好像走進一個墳場。遠望元朗市區景物，一點都不吸引。但令我感覺怪怪的是有些墳地很大，有的還建造了牌坊！有貧富懸殊的感覺呢！

天氣漸熱，希望你能忍受悶熱和可能有昆蟲作伴的環境！蘇東坡被貶官數次，他不忘作詩詞，心境最重要。

別忘記有你認識和不認識的朋友為你打氣！加油啊！

CK

【願再看見燦爛微笑】

【阿信精神走荊棘前路】