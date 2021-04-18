【本報訊】疫下生意難做，近日市場吹起拖數潮，建築業界更是重災，不少業主或判頭在工程尾聲時拖數，情況遍及酒樓、酒吧、豪宅工程。有監警會前委員為豪宅單位翻新，被指拖欠10多萬元工程尾數；馬雲山頂「行宮」也被指拖數逾半年；有兼任判頭的室內設計師玩失蹤，不止拖糧，客戶裝修單位亦因爛尾要找人善後。

監警前委員鄭承隆 被追13萬工程費

涉事單位位於深受富豪名人歡迎的淺水灣嘉麟閣，高層單位成交價動輒六、七千萬元。水電師傅阿強指，監警會前委員鄭承隆前年初找他承包上址一個2,000呎豪宅裝修工程，並稱單位出租給明星，當時臨近農曆新年，鄭要求他兩周內完工，包括新造電掣位、水喉、電熱水爐掣位等，全屋安裝60至70個電掣，每個收費850元，鄭當時沒異議，並先支付兩萬元。

回覆指「無需向公眾交代」

阿強為趕工請來兩個師傅幫手，順利在限期前完工，並準備待其他師傅做好油漆部份，再上去「收口」（即接駁電線）。阿強解釋，按行規當「收口」工程結束才會向客人報價，因為裝修過程可能有調整，他指鄭其後以各種理由拒讓他上門「收口」，過程不斷拉鋸。

11個月後，阿強終按捺不住發訊息問對方是否已找人「埋尾」，並要求找清尾數，他引述鄭否認另聘他人，更聲言「冇人打算走你數」，其後雙方曾相約到單位「收口」，但鄭又臨時甩底及採拖字訣。

至去年5月，工程拖延了一年多，阿強決定將三張報價單發給鄭，列明工程費共八萬多元，要求找清尾數六萬多元，當中每個電掣收費減至750元，但對方未有找數。折騰兩年多，至今仍被拖數，當中包括他墊支1,000多元買水喉材料費，近日已入稟小額錢債審裁處追討。裝修中介「裝修學院」負責人Simon看過被拖數水電工阿強報價單後直言，其開價合理，沒有開天索價。

另一泥水師傅萬先生負責全屋砌磚牆和磁磚、批盪地台等，工程費約18萬元，同樣前年開工。

他稱鄭先後分三次共支付10.5萬元，並要求兩個月內完工，由於工程趕急，萬以日薪1,000多元，每日找來三至六名工人趕工，惟當工程只餘廚房和廁所地台未做好時，鄭就突稱不再用他，令他感到愕然，惟18萬元工程費中，仍有七萬元未收回，而他要墊支七萬元代工薪金、5,000元清泥頭費，自己做了兩個月，只袋了兩萬元，感覺猶如墮入騙局。

記者致電鄭承隆查證事件，他透過WhatsApp回覆，指事件「與公眾利益無關，無需向公眾交代」，又指「如任何人認為個人利益受到剝削或損害，應該從法律途徑追討或申訴」。