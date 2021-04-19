前年10月政府以《緊急情況規例條例》制訂《禁止蒙面規例》，引來市民激烈反應，爆發激烈衝突。一對男女被指在法例生效的凌晨參與非法集結，其間使用蒙面物品，成為首宗被控違反蒙面法的被告，案件今在觀塘裁判法院審訊，由裁判官莫子聰審理。

蒙面法於前年10月5日午夜零時生效。男被告大學生吳隆平（18歲）及女被告蔡玉雲（38歲）同被控在身處非法集結時使用蒙面物品罪，另同被控一項參與非法集結罪。二人被控於10月4日深夜至10月5日凌晨約1時半，在藍田啟田商場外的啟田路一帶犯案。男被告戴上普通藍色口罩，女被告則戴上黑色布製口罩。

東九龍衝鋒隊第三隊警長4019舒展鵬作供，稱當日凌晨1時30分收到指揮中心指示，著他前往啟田商場外處理堵路事件。巡邏車抵達啟田道行人過路處時，他發現現場有近50人聚集，其中有近10人在馬路，有人將木板、工程膠欄等雜物搬出馬路。其後他聽到有人叫「有狗，快啲走」，看見戴口罩的灰衫男逃跑，幾步後絆倒跌在地上。他上前按住對方，隨後由警員19134李嘉權替該男子鎖上手扣。

政府訂立蒙面法受到司法覆核，案件由原訟庭上訴至終審法院，本案一直押後以待終院的最終裁決。去年底終院裁定緊急法和蒙面法皆合憲，政府上訴得直，本案始排期至今天開審。

【案件編號：KTCC1794/19】

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