警務處長鄧炳強連日不點名批評《蘋果日報》，指《蘋果》周五（16日）頭版有關學童在警察學院玩槍的報道分化和煽動仇恨。張達明指，雖無詳細留意鄧炳強的言論，惟擔心政府將會取締部份傳媒，而且目前很多事物均超越其個人認知及想像，若一個多法規的社會並未走向法治時，執政者便容易以任何一條罪名作提告。

以非法集結原則判未經批准集結案 或成爭拗焦點

8.18及8.31非法集結案中，李柱銘與吳靄儀等多名泛民元老以及壹傳媒創辦人黎智英，分別被判囚及緩刑。港大法律學院首席講師張達明出席商台節目，就兩宗案件表達意見，他指控罪涉及未經批准集結，惟法官卻以非法集結的原則作判決，或會成為上訴時最重要的法律爭拗。他又認為，8.18及8.31均屬典型「和理非」集會，而參考歐洲人權法院及以往終審法院的判決，大多不會判處即時監禁，和平集會即使違規仍受憲法保障，否則將等於不鼓勵「和理非」行動。

李柱銘與吳靄儀等多名泛民元老以及壹傳媒創辦人黎智英共7人，月初被裁定組織及參與前年8.18港島未經批准集結兩罪罪成，而區諾軒與梁耀忠則認罪。法官胡雅文判刑時直指判監是唯一選擇。黎智英及李卓人判囚12個月、梁國雄18個月、區諾軒10個月、何秀蘭8個月，另外梁耀忠判囚8個月但緩刑一年。至於案中3名法律界人士，吳靄儀及何俊仁同被判監12個月，但緩刑兩年，而李柱銘則判囚11個月但緩刑兩年。

此外，黎智英、民主黨前主席楊森，以及支聯會主席李卓人一同被控前年8.31在港島參與未經批准遊行，三人早前在法官胡雅文席前認罪，案件今判刑。法官指判監是唯一選擇，以入獄一年為量刑起點，因各人於開審前才認罪，只能獲四分一的刑期扣減。法官因應黎的健康狀況，再減刑一個月，判囚8個月。楊森則因年邁獲減刑一個月，同樣判囚8個月，再考慮到他對教育界及社工界貢獻良多，緩刑12個月。至於李卓人則因對社會貢獻良多，判囚半年，但不獲緩刑。

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