在處境劇《愛．回家》飾演Bonnie的林凱恩，其經營設計公司的胞兄林祥晉，被爆拖糧兼失聯。有客戶單位爛尾要找人「執手尾」，亦有工人開工一個月無糧出，其後林人間蒸發。記者曾致電林，手機已暫停服務，位於紅磡的辦公室也拉閘，招牌已拆走。

林凱恩被指劃清界線

林祥晉在行內薄有名氣，其公司網頁內列出曾榮獲多個與設計有關獎項；其胞妹林凱恩為無綫藝人，早前她主持節目《安樂蝸》時經常請胞兄做嘉賓。林除了經營設計公司，亦充當判頭，協助裝修。

今次被拖糧的工人至少四人，今年2月初開工後，林未有按行規兩周出一次糧，當中有人做了一個月仍被欠薪，四人合共被拖欠五萬多元，「佢起初話吳孟達死咗，要幫佢搞喪禮，好忙；之後以各種理由拖延，3月中更失聯！」有人更在fb登「尋人啟事」，又在其胞妹的社交網站留言向林追討。

另有苦主去年底承接了林的客戶一間位於尖沙嘴酒吧的裝修，但工程完結後被拖欠數萬元，林曾向他稱，因酒吧在疫情下無法營業令他遭到拖數，周轉不到，無法支付該單工程費，其後林更一度失聯，但據知近日林曾「蒲頭」承諾會找數。

除了工人，有小業主去年底找他設計和裝修新屋，並分期支付八成近20萬元工程費，原訂今年2月初完工，最終爛尾，要額外支付10萬元找人執手尾。她指一直與林接洽，其後得知簽約及過數付錢的公司老闆並非林，「佢當時話自己係嗰間公司嘅老闆！」她考慮透過法律途徑追討損失。林凱恩早前指暫未聯絡到兄長，從不干涉對方做的事，被指劃清界線。