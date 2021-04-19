有關修改香港選舉制度的本地立法工作火速展開，今早法案委員會不足兩小時就審議主體法例，進入逐條審議附例階段。有建制派議員要求「加辣」、促要求所有選委會參選人以聲明交代是否持有BNO及其他國籍；政制及內地事務局常秘鄧忍光回應時首度確認資格審查委員會將會要求選委會參選人，以提名表格外的形式提供是否持有外國國籍的資料，稱有關資料不會供公眾查閱。有建制派不滿當局拒公開相關資料，認為不公開國籍資料的人「無資格」參選選委會；政制局局長曾國衞聞言後即說當局會就該此研究，包括如何在提名表格適當地收集相關資料。

而今早金鐘港鐵站外及通往立法會的天橋，均見警員巡邏駐守；有警員也在金鐘港鐵站截查戴黑色口罩的青年。

麥美娟撐公開參選人國籍

工聯會麥美娟指，今次修例無處理選委會參選人的國籍問題，認為政府應要求全部選委會參選人聲明自己是否持有BNO或其他國籍。鄧忍光回應時之初未有言明資審會是否會向選委會參選人索取相關資料，在麥追問下始披露，據其暫時理解，會以表格形式向參選人索取國籍資料，「但就唔係要求嗰位人士做一個聲明，以至係提名表格嗰種可以畀公眾閱讀嘅方式提供」，換言之不會像提名表格般可供市民網上查閱。

麥美娟聞言後指，公開選委會參選人是否擁有BNO和外國國籍並無問題，「如果你喺香港參選得呢啲公職，連自己有無持有外國護照都唔敢講，咁嗰個人其實無資格去參選喎」，又指當局若協助參選人隱暪相關資料，「俾人查出嚟咪仲核突」，認為讓巿民查閱相關資料並無問題，「與其俾人起底，不如你自己攞出嚟」。曾國衞則稱明白麥的關注，「或者返去我哋研究吓，睇吓提名表格點樣適當地將有關資料收集到」。

謝偉俊以梁君彥英籍風波為例 指不希望相關尷尬情況再生

謝偉俊亦指當局過去較傾向注重個人私隱，「對唔住都要講聲，包括連我哋大會主席（梁君彥）去到某個位，我哋都唔知佢原來有英國護照」，稱不希望有關尷尬情況再生，又認為參選人的國籍資料不應被視為私隱，反是選民作決定時的重要考量因素之一，認為當局「應該做多少少工作」，曾國衞則說：「收到收到」。

一直熟書的鄧忍光其後被主持會議的廖長江問到，若有日本人符合選委會要求、是否亦可參選選委會時，一度錯指現時法例要求所有選委參選人都要擁有香港永久居民身份，並在曾國衞在旁多次講「無架喎、無架喎！」後才致歉更正，指選委會並無相關要求，澄清外籍人士亦可以參加選委會。

現屆立會議員若不再參選 自動失選委會身份

身兼港區人大代表的馬逢國關注若有身兼人大政協的立法會議員在12月不再參選立法會，根據今次選舉制度安排，由於屆時不能由立法會議員選委身份變回人大政協選委身份，是否意味有關人士必定失去選委身份？鄧忍光確認上述安排，透露港府曾就此與中央部門詳細溝通，指根據修例，若身兼人大政協的立法會議員必須是先出任立法會界別的「當然選委」，任期內不能轉至其他界別任選委。

馬追問若有身兼立法會議員的人大政協欲確保12月仍有選委身份，是否要在選委會選舉前被迫先放棄擔任立法會議員？身兼人大代表、主持會議的廖長江指：「呢個可能係其中一個做法」。曾國衞則稱今次安排「無可避免，中央亦都明白」。工聯會黃國健席間問及相同問題，鄧忍光重申「無其他選擇方法，因為人大決定係咁」，黃稱：「呢個似乎唔係好公平的做法」。

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