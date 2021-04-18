醫管局下周三（21日）起於8間療養醫院實施特別探訪安排，專家認為接種兩劑疫苗14日後已有足夠保護，探病前未必需要再測試，但不反對多一個保障，惟醫院應規定探訪時仍有嚴格衞生措施。坊間快速抗原測試多，欠缺相關監管，有機會影響測試準確度，提醒市民小心選擇，尤其如欲符合醫管局新安排的要求，必須選擇包裝上顯示為抗原測試的產品。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，接種兩劑疫苗後兩周已屬於免疫，探病前可以不需再做測試，但醫院必須有安全網措施，包括規定探訪者必須戴口罩、入病房後不可脫下口罩、口罩必須覆蓋口鼻，不可用具閥門的口罩及布質等非外科口罩；以及設立問卷，包括問探訪者居住大廈最近有否確診個案、是否確診或懷疑確診者的緊密接觸者，有否到過曾有確診者到過的食肆等。

何指，不反對醫管局為穩陣起見要求探訪者再做快速測試，醫院是無法為對所有探訪者做測試，但要市民自行做抗原測試，可能會出現「唔識做亂咁做，等如無做；買一個test kit返嚟做一次，跟住次次去探病都用返個kit張相，即係造假」。

何稱，若醫管局需探訪者有陰性檢測證明，應要求探訪者到醫生診所或化驗所做測試，「做完之後出個報告畀佢，有名、有時間日期，邊個幫佢做」，令測試具客觀性，化驗所等也有抗原測試及報告提供。他指，坊間有售的抗原測試，不確定其準確度；現時沒法例規管醫學診斷試劑，「有法例上真空，又叫佢自己做，預期嘅保障形同虛設」。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，抗原測試有出現假陰性或假陽性的可能，唯一好處是即日有結果，可以避免檢測後、出結果前之間約3日的真空期內「陰轉陽」而未被發現的風險。

坊間的抗原測試可能有漏洞，類似的測試五花八門、不同品牌，但欠缺有系統的監管。梁建議衞生署應要求廠商提交樣品，由署方檢查試劑準確度，並列出認受名單，方便市民選購，醫管局亦應就今次新安排推出詳細指引，減少可能出現的混亂。

市面同時存在抗原測試及抗體測試，市民可能難以分辨兩者的差別，因此購買類似的快速測試時，要小心閱讀包裝的說明。如欲符合醫管局新探訪安排的要求，就要選擇抗原測試，一般會以深喉唾液及鼻咽拭子等作為樣本檢測；而使用血液為樣本的則屬於抗體測試，不符合醫管局要求。

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