香港基督教循道衞理聯合教會要求城規會放寬其灣仔會堂和油麻地多幢建築物的高度限制，惟在2011年遭城規會拒絕。循道衞理就此提出司法覆核，要求推翻城規會決定。案件前年審理，法官黃國瑛今裁定循道衞理勝訴，指城規會考慮灣仔及油麻地發展的社區需要時，程序有欠公平，頒令撤銷城規會決定。城規會須向循道衞理支付訟費。

涉案建築物所處的土地屬「政府、機構或社區用地」(GIC)，普遍撥給政府興建社區會堂等設施，亦會撥給教會或慈善團體興建醫院或學校。城規會一方聆訊時陳詞強調，重新規劃後區內仍有充足用地，區內現存設施已經特別設計，符合未來的社會需要。

惟黃官在判詞反駁，法庭關注之處並非相關決定的優劣，而是程序是否公平。黃官認為，城規會審批循道衞理的申請時，並沒考慮或充足考慮未來的社會需要，會議紀錄中未見城規會討論為何採納政府的規劃觀點，更沒有解釋拒絕接納循道衞理觀點的原因，違反法定責任。

黃官頒令撤銷城規會決定，但未有下令城規會重新考慮原有申請。判詞指，事隔十年後兩區環境都有改變，頒令要求城規區考慮更改當時圖則作用不大，相信城規會未來將按裁決結果再作考量。

循道衞理早於2011年入稟並取得覆核許可，判詞提到由於某些法庭未獲告知的原因，案件直至2017年才再有進展。

【案件編號：HCAL55/11】

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