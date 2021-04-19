壹傳媒創辦人黎智英早前被裁定組織前年8月18日未經批准遊行罪成，另承認參與8月31日遊行，上周被判囚14個月。他與9名民主派人士另涉前年10月1日組織、參與及煽惑未經批准集結案，今日在區域法院進行審前覆核，在內庭以非公開形式進行，同由審理8.18及8.31兩案的法官胡雅文處理。

案件如期於5月17日開審，審期預計10天。據了解，控方將傳召少於10名證人作供。

本案共有10名被告，包括陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕和蔡耀昌，他們被控組織和參與未經批准集結兩罪。

陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於遊行前夕、即9月30日在中環終審法院外犯案也。四人同時被票控「公告未經批准集結」，作為煽惑罪的交替控罪，指四人公告一個遭警務處處長反對的公眾遊行，而上訴後反對決定沒被推翻。

【案件編號：DCCC534/20】

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