N501Y變異病毒株殺入本港社區，公眾擔心掀起「第五波」疫情，前功盡廢。不過政府上周五晚突襲「封區」後，跟進「嘆慢板」兼欠理據；昨晚11時許才公佈，染疫的29歲印裔男曾於4月11日到過海港城，要求當天到訪的員工及市民強制檢測；但海港城表示，只知道患者去過海港城港威商場city’super的甜品外賣檔位Le Dessert。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，當局太遲強檢，若病毒已傳開，難再追截；倒不如公佈患者確實逗留位置及時間，以釋疑慮，也避免大量無風險市民排隊檢測。

事實上，政府新聞處昨晚11時48分公佈強制檢測安排時，表示一名N501Y變異病毒株感染者曾於4月11日身處海港城；但海港城的Facebook專頁在今日凌晨12時20分接續發佈消息稱，據衞生防護中心通知，患者當天只到過港威商場city’super的甜品外賣檔位Le Dessert。惟翻查衞生防護中心的確診個案到訪大廈表，並沒有顯示過去14天有患者到過海港城或港威商場。

由於兩方面資訊不一，不少網民今早在專頁留言查詢，例如患者有否到過其他店舖、海運戲院是否包括在檢測範圍等，但海港城只覆稱「暫未收到其他額外資訊」。

據海港城網站，4月12日開始舉行消費獎賞活動，其中一個換領地點是港威商場2樓服務櫃台，該位置樓上正是city’super入口。有網民詢問4月11日至4月17日到過海港城的人須否檢測，但沒獲回覆。而今早大批市民湧到海港城外排隊檢測。

政府沒建議商戶停業 「點解要成個海港城做晒檢測？」

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，29歲印裔男上周五（16日）初步確診，當晚政府緊急封鎖伯嘉士大廈強制檢測；但2日過去，當局才發現他去過大型商場，「追蹤工作同強檢安排都遲咗，變咗意義不大，靠市民自律聽你呼籲去檢測，但當日去過幾分鐘嘅市民，未必肯做」。他稱，若病毒不幸傳開，也難再追截。

他認為，city’super及附近商舖的員工感染風險較大，但當局沒建議商戶停業14天，或反映當局研判傳播風險不高，「既然係咁，點解要成個海港城做晒檢測呢？既然咁急，如果真係好高風險，早一日講，可能噚日星期日已經少好多人去，減低（繼續）傳播風險」。

曾祈殷表示，不能依賴大範圍強制檢測來追蹤病毒，當局應盡快公佈男患者當天在city’super的逗留時間、有否到過海港城其他地方，「同埋最關鍵係佢女朋友（同為N501Y感染者）有冇一齊去行街，如果有，風險可能會增加好多，例如去過女廁等」。

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