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中大校友評議會拒譴責校方打壓學生會 關注組籲周六踴躍參與會員大會改選

2小時前
中文大學校友評議會原訂去年中改選兼任校董的主席，以及另外2名常委，惟評議會常委會一再以疫情為由將周年會員大會延期；早前校友聯署要求召開特別會員大會，討論譴責中大打壓學生會議案亦被拒絕。資料圖片

中文大學校友評議會原訂去年改選兼任校董的主席，以及另外2名常委。在2名民主派區議員參選常委下評議會常委會一再以疫情為由將周年會員大會延期，更決定主席延任至選出新主席為止；早前校友聯署要求召開特別會員大會，討論譴責中大打壓學生會議案亦被拒絕。周年會員大會將於本周六（24日）召開，校友關注組呼籲校友踴躍參與，跟進中大打壓學生會一事。

去年8.7報道：中大校友評議會主席延任一年 常委候選人批零諮詢如「人大式決定」

主席延任一年 拒譴責校方打壓學生會

中大校友評議會原訂去年7月18日舉行周年會員大會，投票選出新主席及2名常委，主席將當然成為中大校董，常委之間亦可互選出2名校董。

常委候選人共有4人，包括民主派區議員盧俊宇及李軒朗，另外2人為王翠虹及李廣宇；主席有2人競逐，分別為評議會現屆副主席郭碧蓮，以及現屆常委楊于銘。其中王翠虹和李廣宇均獲郭碧蓮提名，而且互相提名。

評議會常委會一再以疫情為由將周年會員大會延期，更決定任期原於8月31日屆滿的主席延任一年，或直至會員大會選出新主席為止。

早前一群校友曾聯署要求評議會召開特別會員大會，譴責中大校方打壓中大學生會，常務委員會一度因聯署表格問題拒絕接納；惟校友補交後，常委會又再指提案超越校友評議會法定職能，拒絕召開特別會員大會

議程未涉打壓學生會事件 惟可藉此質詢候選主席常委

周年會員大會將於本周六（24日）召開，今次發起聯署的第30屆中大學生會副會長、中大校友捍衞院校自主關注組成員馮家強表示，今次周年會員大會是自去年因疫情而拖延至今，議程早於去年訂定，故沒有討論校方打壓中大學生會事件的議程，但呼籲校友踴躍參與，在候選人與校友會面環節，詢問其對校方打壓中大學生會一事的看法，以及在其當選後會否就此召開特別會員大會等，從而決定投票取向。

馮家強指，現屆常委拒絕跟進校方打壓中大學生會，競選連任的現任常委及其友好能否連任，就看當日下午2時校友們的投票結果。馮補充，校友必須已在去年的截止日期前登記，才有投票權，不過即使未有登記，亦可親身到場列席會議。

據周年會員大會議程文件，常委候選人李廣宇和王翠虹有互相提名，而且均獲現屆副主席兼主席候選人郭碧蓮提名。李廣宇另獲現任主席林偉雄和常委李漢祥等提名，王翠虹亦獲現任常委李漢祥和阮德添等提名。

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