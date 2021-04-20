中文大學校友評議會原訂去年改選兼任校董的主席，以及另外2名常委。在2名民主派區議員參選常委下，評議會常委會一再以疫情為由將周年會員大會延期，更決定主席延任至選出新主席為止；早前校友聯署要求召開特別會員大會，討論譴責中大打壓學生會議案亦被拒絕。周年會員大會將於本周六（24日）召開，校友關注組呼籲校友踴躍參與，跟進中大打壓學生會一事。

去年8.7報道：中大校友評議會主席延任一年 常委候選人批零諮詢如「人大式決定」

主席延任一年 拒譴責校方打壓學生會

中大校友評議會原訂去年7月18日舉行周年會員大會，投票選出新主席及2名常委，主席將當然成為中大校董，常委之間亦可互選出2名校董。

常委候選人共有4人，包括民主派區議員盧俊宇及李軒朗，另外2人為王翠虹及李廣宇；主席有2人競逐，分別為評議會現屆副主席郭碧蓮，以及現屆常委楊于銘。其中王翠虹和李廣宇均獲郭碧蓮提名，而且互相提名。

評議會常委會一再以疫情為由將周年會員大會延期，更決定任期原於8月31日屆滿的主席延任一年，或直至會員大會選出新主席為止。

早前一群校友曾聯署要求評議會召開特別會員大會，譴責中大校方打壓中大學生會，常務委員會一度因聯署表格問題拒絕接納；惟校友補交後，常委會又再指提案超越校友評議會法定職能，拒絕召開特別會員大會。

議程未涉打壓學生會事件 惟可藉此質詢候選主席常委

周年會員大會將於本周六（24日）召開，今次發起聯署的第30屆中大學生會副會長、中大校友捍衞院校自主關注組成員馮家強表示，今次周年會員大會是自去年因疫情而拖延至今，議程早於去年訂定，故沒有討論校方打壓中大學生會事件的議程，但呼籲校友踴躍參與，在候選人與校友會面環節，詢問其對校方打壓中大學生會一事的看法，以及在其當選後會否就此召開特別會員大會等，從而決定投票取向。

馮家強指，現屆常委拒絕跟進校方打壓中大學生會，競選連任的現任常委及其友好能否連任，就看當日下午2時校友們的投票結果。馮補充，校友必須已在去年的截止日期前登記，才有投票權，不過即使未有登記，亦可親身到場列席會議。

據周年會員大會議程文件，常委候選人李廣宇和王翠虹有互相提名，而且均獲現屆副主席兼主席候選人郭碧蓮提名。李廣宇另獲現任主席林偉雄和常委李漢祥等提名，王翠虹亦獲現任常委李漢祥和阮德添等提名。

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