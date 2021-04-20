前年12月1日有男子在旺角清理路障時被人打頭「私了」，涉案工程判頭今在區域法院承認蓄意傷人罪，供稱看不到事主清理路障，但離遠看到事主身穿白衣，手持鐵枝，以為「白衣人」會攻擊附近的年青人，一時衝動才從路邊拾起長形鐵擲向對方。法官練錦鴻不接納解釋，斥責被告行為歹毒，為幫助暴力示威者而攻擊事主脆弱的頭部，須判阻嚇性刑罰，判監40個月。練官同時稱讚事主，其無私舉動在他人眼中可能不智，但實屬見義勇為。

法官練錦鴻問辯方，被告梁啟樂（34歲）會否就事發時的意圖及心態出庭作供，被告願意，隨即到證人台宣誓作證。被告解釋當晚區內周圍都被封路，突聽到20米對開出現喧鬧，看到事主拿著可能是刀的利器。或許受到新聞影響，他以為事主是襲擊其他人，於是在一、兩秒內衝向事主，拾起地面的物件擲向事主。

官指影片與被告所說不同

庭上播放網台影片，事主拿著類似竹枝物體，練官問被告為何認為是利器或刀，被告答「咁鐵枝」。練官又問被告有否留意事主被一班人圍住，被告答沒留意到。練官續指事主當時已放下竹枝，拿著手機拍照，被告答他當時正衝向事主，不知道事主拿著手機。

練官表示，如果僅看辯方呈交的硬照，辯方說法似有根據，硬照顯示事主拿著竹枝向黑衣人揮舞。然而，綜觀整段影片，他認為被告說法完全與影片不同，不接納被告解釋。

練官判刑時表示，2019年下半年起，示威者為表達對社會的不滿屢次發起示威，希望令政府停擺，以為可令政府屈服接納示威者訴求，堵路及設路障是示威者慣常手段。因受交通不便影響，以往有市民挺身制止示威者行為，但示威者以暴力震懾，令普通人不敢反對暴力示威行為。

練官說，事主行為以當時情勢而言可能屬於不智，但其無私舉動實是見義勇為。他認為被告沒可能看不到事主清理路障，直斥被告行為歹毒，為制止事主行動，用硬物攻擊事主頭部，而頭部是人體最脆弱部位。被告幫助其他暴力示威者，須判阻嚇性刑罰，以顯示本案為法庭及社會大眾所不容，以入獄5年為判刑起點，認罪是惟一求情因素，判監40個月。

辯方提出賠償8,000元 官下令賠2萬

辯方求情時稱，被告自知案情嚴重，願向事主賠償8,000元表示歉意，亦明白賠償未必可獲額外減刑。練官聞言謂「我依家諗緊20,000」，辯方索取指示稱可以，最終練官下令被告賠償兩萬元。

辯方解釋，被告當晚與朋友吃飯後行經現場，離遠約廿米看見到事主拿著類似鐵枝物件，以為事主是「白衣人」。被告愛護家人，一直在家中扮演「大哥哥」角色，當時以為事主會傷害附近的年青人，一時衝動，從地面拾起鐵狀物擲向事主，被告看不見事主在清理路障。

練官聞言問這是否求情理由，辯方強調只希望解釋事件起因，強調被告並非推卸責任，被告自知用力過大，並非自衞，惟被告沒有預謀。練官又指當時有5、6人包圍事主，從辯方呈上的新聞影片截圖，可見事主舉起鐵枝，狀似打黑衣人，問辯方：「你想誤導我？」辯方強調並非想誤導法庭，只是複述事發背景。

暴動罪獲不繼續起訴

被告原被蓄意傷人、暴動及身處非法集結時侯用蒙面物品等三罪，今承認蓄意傷人罪，其餘兩項留在法庭檔案，不繼續起訴。案情透露，前年12月1日，旺角道及彌敦交界有大量雜物組成的路障，53歲的事主Ｘ行經上址，自發移開路障，試圖疏導交通。他移開兩三件雜物後，隨即有約十名示威者走近著他停手，並恐嚇和辱罵Ｘ。Ｘ拿出手機拍攝包圍他的人，被告突走近，用長形硬物打Ｘ的頭，Ｘ立時失去知覺倒地。他回復知覺後企圖尋回手機，但被一群人包圍，指罵叫他離開。

Ｘ送院治理，左頭皮裂傷四厘米，左前臂擦傷發紅，頭皮共縫了十針。警方同月31日拘捕被告，被告警誡下稱當晚與朋友在旺角晚膳，繼而到處逛了解堵路及縱火情況，沒參與非法集結，並解釋以為事主是「白衣人」，欲阻止事主襲擊別人。

判刑後，警方在庭外表示歡迎裁決，「無論有任何原因，犯法就係犯法」，呼籲公眾譴責暴力，以及不要傷害無辜。

【案件編號：DCCC189/20】

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