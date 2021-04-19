警務處處長鄧炳強日前講過，「假新聞」同國家安全有直接關係。的確，台灣早有《氣象法》，禁止坊間亂報天氣消息，避免社會不必要恐慌。不過自稱「文以載道」、中聯辦旗下嘅《文匯報》，竟然在網站發佈不實資訊，誣衊天文台「預測」超強颱風「舒力基」逼港、殺入800公里範圍內！但實情係，天文台只係預測個風喺1,000公里外掠過。

民間氣象網站「香港天氣資訊中心 HKWIC」喺Telegram，以〈文匯報新聞錯誤百出〉做標題出咗個post，狠批左報造謠。個post話，天文台從來冇講過超強颱風「舒力基」會逼近本港，亦從來冇預測個風殺入本港800公里內，更加冇預測4月18日朝早嘅市區氣溫下降到18°C，質問左報「到底係咪真係睇住天文台預報去撰寫新聞？」

呢個post除咗批評《文匯報》個「報道」完全不正確、錯誤兒戲，仲話啲錯處多到不堪入目，亟待改善：「上一秒稱進入800公里範圍，下一秒卻稱『過門不入』，文章矛盾，寫文記者返工發夢。」對於「報道」臨尾話「受『此』影響，香港今晚入夜後，氣溫會下降」，個post亦都鬧爆咁寫係語意不清，質疑呢個「此」字，究竟係講緊「達強風程度的偏東氣流」、「覆蓋華南的一道廣闊雲帶」，定係「超強颱風舒力基」呢？

八方禮拜一深夜去《文匯報》網站，仲搵到呢篇「報道」，未有更正；標題仲係寫「天文台指超強颱風『舒力基』周三逼港」，圖說都話「天文台料超強颱風『舒力基』周三踏足香港約800公里內」，而內文仍然寫個風「周三（21日）踏足香港約800公里內，但會『過門不入』……受此影響，香港今晚（18日）入夜後，氣溫會下降，多區明早氣溫料降至攝氏18度左右」。八方寫電郵向《文匯報》編輯查詢，截稿前未獲回覆。

鄧炳強日前講過，對於嘗試用假新聞危害香港安全嘅人，警方會全面調查，一有證據就會拘捕同檢控；保安局局長李家超亦話要處理「假新聞」問題。家陣《文匯報》篇報道錯漏百出、資訊不實，老屈天文台預測超強颱風「逼港」，斷正咁滯，但八方暫時未見報道修正或下架，唔知鄧炳強同李家超會點跟進呢？

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