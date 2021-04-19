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喺今時今日公務員要講愛國愛港嘅年代，畀公務員仔女嘅教育津貼梗係唔只適用於本地，仲要適用於大陸，等公務員仔女可以去大陸學習嘛！公務員事務局局長聶德權建議擴大本地教育津貼適用範圍至內地中、小學，不過呢個建議立即被民建聯蔣麗芸「將軍」，質問點解唔包內地大學，鬧聶德權「點解仲要逼佢哋入英國（大學）」。

聶德權拋一國原則解畫

聶德權噚日喺立法會公務員及資助機構員工事務委員會推銷呢個建議，佢大讚內地教學質素有吸引力，話擴大津貼範圍係打開一步，畀公務員仔女有多一個選擇。可能佢以為呢個建議實冇衰，點知元秋即時開拖，質問點解計劃冇包內地大學，但係政府就資助公務員仔女入讀海外大學，係咪變相令公務員仔女被迫海外升學，「點解仲要逼佢哋入英國」。

原本以為畀人讚，點知變被建制派質，公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵立即解釋，話申請海外津貼年齡已放寬至19歲，又話所有香港學生都可以申請政府嘅內地大學升學資助計劃，但元秋明顯唔滿意何蓓茵嘅解釋，即時打斷佢說話，插口話：「你唔好計全香港先……呢度係公務員事務局，講公務員子女」。

除咗元秋唔滿意，工聯會郭偉强一樣有意見，質問點解內地升學津貼會併咗喺「本地」，而唔係「海外」？因為內地升學嘅費用好明顯同本地唔同，應該將資助納入海外升學，而唔係本地升學計劃喎。聶德權咁被人質，自然要解畫，話計劃希望為公務員子女提供選擇，又強調計劃不屬海外，仲話本地同內地大家係一個國家。講到「一國」原則，相信建制派都冇嘢可以講。

李八方