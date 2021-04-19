【本報訊】本港疫情反覆，屯門友愛邨愛暉樓再有同層居民確診，須第四度撤離，昨午當局安排撤離2座八樓的所有居民至檢疫中心，涉及11戶共30人。有居民表明已注射兩針疫苗，並已超過14日，對同樣被安排撤離感莫名其妙，質疑「唔知疫苗打咗14日有冇功效？」

區議員：或令人懷疑疫苗功效

愛暉樓先後出現多宗確診，涉及第2及第3座居民，早前已分三次撤走逾200名居民到檢疫中心隔離，是次需撤離的是2座八樓，上址一名63歲男子注射兩針科興疫苗後染疫，當局安全起見採取撤離行動。約11時半，居民陸續收到通知，半小時後警員於大廈附近拉起索帶，有清潔人員到場為撤離做準備。近1時，陸續有居民拿着行李落樓，由職員指示登上小巴，當中不乏長者。當局目標撤離12戶約40人，至下午2時已撤離11戶，包括13男17女 。

需撤離的居民孫先生指已注射科興疫苗，完成第二劑及已過14日，「之前中嗰個（注射）7日，唔知疫苗打咗14日有冇功效？」他坦言對打疫苗後亦需撤離有點不明所以，「睇吓政府點搞啦！」又指撤離行動倉卒，「今朝到𠵱家都未夠三個鐘」，不過為配合政府「冇辦法啦」。

屯門區議員林健翔表示，區內居民比較積極參與注射疫苗，但同需撤離，或會令市民懷疑疫苗功效。他又指愛暉樓第四度撤離，事件令居民人心惶惶，擔心「唔知幾時輪到自己」。由於邨內人流極多，街市及商場除邨民使用外，附近居民亦到邨內購物，人流密集可能造成交叉感染，亦不排除有隱形傳播者，促當局盡快找到源頭。