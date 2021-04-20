繼范國威、林卓廷、李嘉達宣佈辭任區議員後，同因參加初選被控串謀顛覆國家政權罪、正在還押的荃灣區議員譚凱邦，今日於其網上專頁公佈，由於復工始終無期，故宣佈辭去荃灣區議員一職，並向馬灣及荃灣居民致歉。他指，最新的帖文是他給馬灣的最後一份工作報告。譚於上月中已宣佈退出新民主同盟。

被捕後無法親自執行區議員職務 故選擇辭任

下個月便41歲的譚凱邦，2015年起在區議會選舉中當選，由2016年起擔任荃灣馬灣區區議員至今，他今日透過專頁公佈辭任議員的消息。在帖文中，他指當初因第三條跑道，與馬灣結緣：「多年來，馬灣因處於飛機航線的必經之路，飽受飛機噪音的困擾。」

他指，過去5年，自問盡心盡力，一直與居民一起，關注馬灣的交通運輸，以及大大小小對社區影響深遠的規劃及保育議題；也與居民一起，一同經歷社會、時代變遷：「然而，這一個月來雖然盡力跟進區議會職務，惟復工始終無期。有見及此，本人謹此宣布，辭去荃灣區議員一職。」

譚透過帖文指，自被捕以來，資訊接收變得困難，也無法直接會見尋求協助的市民，縱使得其他區議員幫忙「補位」、助理團隊緊守崗位，譚凱邦也無法接受自己未能親自為馬灣、荃灣居民提供服務，以及長期無法親自執行區議員職務的情況，故選擇辭任。

曾推動香港人優先的人口政策 關注香港人口承載力

譚凱邦於2008年，以環保觸覺身份，參選立法會選舉九龍西直選，但最終敗北。譚曾以「人口政策關注組召集人」身份，批評來港的內地自由行人數太多，導致港人失去生活空間，故推動香港人優先的人口政策，關注香港人口承載力，並主張香港應爭取參與單程證的審批權，甚至認為中港家庭可以「北上團聚」。他更曾提醒香港男士，北上娶妻時要量力而為，將來不要加重社會負擔。

加入新同盟的他，其後參加2015年和2019年的區議會選舉並勝出。2016年他參加新界西立法會選舉，但他最後因妻子身體不適為由，宣佈退選。去年他參加民主派初選，與其他民主派被控串謀顛覆國家政權罪，由3月初還柙至今。

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