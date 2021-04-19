【本報訊】政府最快4月29日推出「疫苗氣泡」措施，食肆員工和顧客須接種疫苗及使用安心出行，食肆才可放寬經營限制。稻苗學會會長黃傑龍表示，上周與政府見面時，當局稱將提供手機應用程式讓食肆掃描食客「針卡」上的二維碼，若食客紀錄造假，責任不在食肆。他指強制顧客使用安心出行是強人所難，食肆猶如放棄一半生意，認為若當局不放寬，相信參與食肆會極少。

黃傑龍：強制嘟碼強人所難

黃傑龍昨出席港台節目時表示，六大飲食業商會曾查詢會員，發現現時約一半客人「填紙仔」，一半使用安心出行。他認為食肆目前只有約七成生意，「點會有能力放棄一半生意，博一博希望做多兩個鐘呢？」黃形容要食肆強制顧客用安心出行是強人所難，而且使用安心出行對追蹤疫情亦沒有明顯幫助，認為首階段應寬鬆處理，否則參與的食肆只有極少，建議食肆若能做到員工已打針和每小時換氣六次或安裝空氣淨化設備，便應獲進一步放寬晚市堂食。

至於第二階段要求顧客接種疫苗及使用安心出行，才可在特定範圍內八人一枱，黃表示上周與當局會面時，政府透露考慮容許自我申報不適合接種疫苗代替打針，相信毋須提供醫生紙。另當局示範使用手機應用程式，掃描食客「針卡」上的二維碼，以確定食客是否已接種疫苗，並表明若顧客提供假資料，責任不在食肆。