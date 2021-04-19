【本報訊】壹傳媒（282）昨晚公佈，與第三方簽訂諒解備忘錄，擬出售台灣《蘋果日報》業務。行政總裁張劍虹表示，商討屬非常初步，管理層承諾，除考慮價格外，全體員工的權益也放在首位。

公告指，正與獨立第三方簽訂諒解備忘錄，出售旗下Amazing Sino International Limited之全部已發行股本；該公司的主要資產為台灣《蘋果日報》業務及位於台灣的一所物業。目前仍在討論可能出售的確實資產及業務，故有重組可能，最終或僅出售台灣《蘋果日報》業務的若干部份。

這兩星期內，買方會對目標公司進行財政、法律及其他事務的初步盡職審查，壹傳媒同意提供其所合理要求的所有文件及資料。備忘錄逾期一個月後將自動終止，除非雙方以書面形式延長。備忘錄生效及終止後12個月內，訂約方不能誘使對方員工離職。

員工權益放首位

董事會強調，雙方尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議。正式協議之最終條款須以訂約方的進一步磋商結果為準，目前尚未落實，故可能與諒解備忘錄所載者有所偏離。

壹傳媒解釋，是次出售建議旨在理順資源，集中於有利可圖業務，從而提升整體業務表現。

台灣《蘋果日報》2003年創刊，2019年曾推訂閱制，近年壹傳媒多次出售在台物業。截至去年9月底止六個月，集團台灣分部收入為1.02億元，按年跌37.7%；收入佔集團總收益18%。期內台灣《蘋果日報》每期平均淨發行量為每日8.26萬份，台灣綜合平台每月獨立非重返用戶約1,430萬人。

壹傳媒行政總裁張劍虹回應指，有關商討屬非常初步，現階段只是對方表達了意願。管理層承諾，除考慮價格外，全體員工的權益也放在首位。他指台灣《蘋果日報》是集團重要資產，從已公佈的賬目，台《蘋》在尋找新經營模式的過程中，再加上疫情影響，出現一定虧損，惟在管理層和台《蘋》同事努力下，虧損正在縮減，管理層承諾會努力繼續改善台《蘋》的經營情況。