警方前年11月拘控Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」其中一名女管理員，指她發佈多項訊息，煽動他人對政見不同人士起底和施襲，亦呼籲他人對政府、警方或相關機構縱火，是反送中以來首次有TG管理員因涉群組內他人言論而被拘控，而管理員群組內並非由她發佈的部份訊息，亦因她沒質疑或反對而成為罪證。女管理員早前承認串謀煽惑他人縱火罪，以及案例罕見的串謀作出具煽動意圖的作為罪。區域法院法官姚勳智今判被告入獄3年。

現時26歲的被告許佩怡報稱任職侍應，她承認於前年8月12日至11月28日犯案。她另有三項控罪獲存檔法庭，不繼續起訴，包括串謀煽惑他人蓄意傷人、串謀煽惑他人刑事損壞，及煽惑他人刑事損壞。

涉及1,574名人士資料

案情指，「阿囝搵老豆老母」在案發時期發佈了1,574名被起底人士資料，包括中港官員、特首、前特首、總裁判官、立法會主席及議員、現職警員及前警員、律政司人員、醫生及律師。

控方指頻道發佈仇恨言論，使用狗、雞、黑警、獨立、義士、勇武、反抗、發夢等字眼，令讀者不滿持不同政見的被起底人士，鼓勵他人犯法。頻道亦被指作出煽動性指控，指政府和警方違法執法、調查及處理被捕人士，令他人對政府、警方和其他人士及機構不滿，以鼓勵閱讀者針對支持中國和香港特區政府管治的人或機構作違法行為，包括縱火、襲擊、損毀財物，並公開慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情列舉頻道多個涉案言詞，例如以「仆街支共政府」形容香港特區政府、引述新聞報道「放棄督察夢 警二代做勇武派」時，表揚有關人士，並指「做人做狗只係一線之間」、聲言不是「起底」而是幫助他人「尋親」、又謂「8.31前夕，港共政府瘋狂搜捕異見人士」、「本人將竭盡所能，揭開黑警猙獰的面具，法律不能解決，則由港人自行了斷」。

以串謀或唆使謀殺罪名拘捕

三名頻道管理員設有通訊群組，內裡訊息亦列於案情中，例如「藍絲同警察已經肆無忌憚咁殺害我哋手足」，建議透過「眾籌殺狗」作恐嚇，「無論休班狗，便衣狗，狗公狗乸，都歡迎大家去殺，殺完被人捉就拎『安家費』」，「只要有二百個我呢啲惡魔，就可以令香港改變，你願意做惡魔嗎」等等。

警方前年11月28日以涉嫌串謀或唆使謀殺罪名拘捕被告。被告警誡下承認是頻道管理員之一，她過濾後發佈別人提供的藍絲個人資料，自己亦曾發佈訊息，當中「炸爆佢哋個電話」意指呼籲他人致電被起底者。她稱知道頻道中一些涉及製作汽油彈訊息的意思，但並非由她發佈。

【案件編號：DCCC177/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！