亞裔對美國多元文化舉足輕重，不少亞裔年輕人認同自己身份，透過自身傳統和文化專長，令長期忽視有色人種的化妝行業變得多元，帶領新潮流。

在德州長大的印度裔女子穆亞拉（Deepica Mutyala），曾為迎合他人口中的「美麗」改變自己，「我將頭髮染金，戴藍色隱形眼鏡。我花很久才對自己膚色有信心。現在終於能擁抱自己根源和文化，是很酷的事」。如今穆亞拉擁有自己美妝品牌，對象是像她深膚色的人。

化妝行業有突破，樂壇天后Rihanna應記一功，其品牌Fenty Beauty證明能迎合更廣泛種族和膚色人士，品牌成立15個月收入已達5.7億美元（44.46億港元）。名人塑造化妝行業，多元消費者亦有貢獻。去年亞裔在護膚等美容產品花費超過美國一般人口34％，需求及亞裔倡導的美容潮流甚至反映在藥房貨架上，令日韓品牌面膜擁有更廣闊市場。

亞裔崇尚自然美 打入市場

社交媒體亦發揮重要作用，越南裔男化妝師帕特里克·塔（Patrick Ta）因獨特造型設計嶄露頭角擁有大量追隨者，客戶包括超模Gigi Hadid等名人，並萌生自創品牌想法。他稱作為化妝師不斷發展的技能，部份源於對越南裔的身份認同，「我第一次為亞裔女性化妝時，使用更多西方風格。但我擁抱亞裔人身份，開始關注亞裔名人和亞洲美妝潮流。我試圖將亞洲潮流帶回美國讓亞裔一試」。

韓裔美妝博客蔡珍（Jen Chae）稱，小時候在堪薩斯州發現無適合亞裔的化妝品故四出尋找，2008年成立YouTube頻道分享研究成果，如今訂閱人數逾120萬，「我們亞裔一直喜歡自然美，如今多元背景的美國人正從文化上逐漸接受這一點」。

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