政府今年2月底開展接種疫苗計劃，至今僅約74萬人接種首劑疫苗。公務員事務局局長聶德權昨日去信俗稱「四大」及「四小」的主要公務員團體，包括高級公務員評議會及公務員工會聯合會等，鼓勵工會執委帶頭響應，並安排於本周在政府總部接種疫苗。有工會表示，部份理事已經接種或須諮詢醫生建議，暫未有人報名。

聶德權在信中指，本地第四波疫情漸趨緩和，但仍須保持警惕，繼續落實各項防疫抗疫措施；又指為了再次體現公務員團隊的承擔，鼓勵各工會執委帶頭響應接種疫苗，並向會員宣傳盡早接種的好處，「攜手帶動社會大眾廣泛接種，令香港走出『疫』境，重回正常生活」，並會特別安排參與的執委於政總接種。

據了解，當局分別安排於本周四（22日）及周五（23日）中午時段，讓已報名的工會執委於政總接種疫苗，前者接種科興疫苗，後者則接種BioNTech復必泰。

梁籌庭稱工會支持打針 呼籲會員參與反應冷淡

高級公務員評議會主席李方沖表示，收到局方的邀請信，希望工會理事為接種疫苗作宣傳。他指，部份理事已經接種，他亦已接種了第一劑BioNTech復必泰疫苗，暫未知當日會有多少名理事參與，但認為鼓勵市民接種也是好事。

公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，截至今日中午，未收到有理事報名參與局方安排於本周接種疫苗，估計部份理事已經接種，或正諮詢醫生意見。她本身有高血壓等需長期服藥，並輪候政府專科門診，現正待覆診時諮詢醫生意見是否適合接種。該會總幹事梁籌庭強調，為健康着想，工會支持接種疫苗，也有呼籲會員參與，但反應冷淡。

周五起公務員可於政總打針

此外，早前政總只開放給特首及司局級官員接種疫苗，公務員事務局上周則去信各部門，呼籲部門首長鼓勵同事踴躍接種，並由本周五（23日）起至6月中，容許公務員預約於政總2樓會議廳接種疫苗。李方沖認為開放多一個場地，可便利公務員接種。

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