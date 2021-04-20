5歲女童Ｚ遭虐待致死案，女童親父及繼母因謀殺罪成，今被判囚終身，繼母母親則因忽略兒童罪判監5年。新界北總區總區重案組第3隊女總督察高美儀表示，警方歡迎法庭的判刑，相信會對同類型案件起阻嚇作用。她稱警方對於此宗悲劇深感痛心，尤其看見無知的小朋友有嚴重傷勢，加上父母之間商討如何用盡方法虐待兩童，同袍調查時感到非常憤怒以及難過，但仍然控制情緒，不偏不倚、抽絲剝繭地工作，最終將兩人繩之以法。

被問及庭上透露涉案學校的老師均知道兩童受傷，卻知情不報，老師是否需要負上刑事責任，而警方會否就此調查檢控。女高級督察譚婧珊稱搜證過程已呈交律政司，警方行動均會根據律政司意見作出，故暫時不會有行動。

女總督察高美儀呼籲各界人士，若發現身邊兒童身上有不尋常傷勢，或心理、行為上有不尋常變化，又懷疑有虐兒發生，請立即報案。警方非常重視虐兒個案，亦與不同非政府機構合作，致力讓兒童得到保障。高表示，一個簡單的舉報，可避免兒童繼續受到傷害，避免悲劇發生，甚至拯救生命，呼籲社會各界不要對虐兒個案視若無睹，要挺身舉報。

高亦提醒市民，絕對不能以體罰懲治或教育兒童。今時今日，社會及法律絕對不容許體罰，若父母管教上有困難，可向專業人士尋求幫助，不應將自己的負面情緒化為暴力，施加於年幼的子身上。

有記者問及，案中女童死亡後才被揭發，警方是否就此需要負責。高指事件被揭發前沒有任何人報案。

另有記者問警方查案時有無困難，若有人及早舉報可否避免悲劇發生，女高級督察譚婧珊稱，調查的困難在於警方希望女童的哥哥X能給予證供，但此事會令X再次受傷，故需與其他機構合作緊密留意X的情況。另外法醫判斷Z是因敗血病致死，警方需取得專家的幫助及舉證。

譚最後指，法庭今天判決，讓譚覺得警方三年來付出的努力是值得的，Z終於能沉冤得雪，亦替Ｘ取回公道。

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