資深傳媒人褚簡寧（Michael Chugani）向《蘋果》證實，他將告別幕前，不再主持無綫時事節目《清心直說》，今晚播出的警務處處長鄧炳強訪問將是他的最後一集；他同時將暫停撰寫《南華早報》和《信報》的專欄，只保留在《頭條日報》的專欄。褚簡寧形容自己找不到新靈感，政治議題又要處處考慮「紅線」，「情願唔好寫好過啦」。

褚簡寧接受《蘋果》訪問時證實，今晚播出的無綫時事節目《清心直說》，將是他主持的最後一集，主持一職將由前港台顧問委員會主席陳建強接任；無綫新聞台另一個教英文的節目，他亦已退出。他解釋自己已工作幾十年，「個人真係好攰，寫文都冇咩靈感寫，所以我就stop咗《南華早報》（個專欄）」。

他又坦言，現時對着電腦也不知可以寫甚麼，「政治啲嘢，都要考慮邊啲係紅線，邊啲唔係紅線，要諗一輪。諗唔到，就情願唔好寫好過啦」。

擬寫書分享傳媒經驗

褚簡寧又稱，自己已很多年也沒有放假，現在開始每日都會行山、煮飯、睇Netflix。他亦計劃寫書，分享自己擔任記者的經驗。至於未來會否離開香港，他稱原計劃會去美國探望家人，但擔心一來一回，隔離也花上不少時間，或會等待隔離政策取消再起行。他又指，至少未來一、兩個月都會留在香港，屆時再看有否其他機會。

褚簡寧是香港土生土長的資深記者，先後在《南華早報》、《信報》、《虎報》等報章任職。他早期的文章常見批評民主派及西方國家，立場被視為親建制，不過2019年反修例風波後，他就開始轉為嚴詞批評港府，曾指特首林鄭月娥「雙手沾滿鮮血」，近日在受訪時又指《國安法》下陷阱處處，「以前嘅香港已經冇咗」。

陳建強接棒主持

前港台顧問委員會主席陳建強回應《蘋果》查詢時確認會接棒擔任《清心直說》主持。他透露是上周獲電視台邀請，自己也曾接受褚簡寧訪問，亦知道褚簡寧的節目亦受人關注，所以若有機會發展這個品牌，亦是難得的機會，亦感光榮。他又稱，希望「為自己個家出一分力」，借不同平台傳遞「正確的訊息」。

他同意可邀請不同光譜的嘉賓參與節目，讓公眾了解不同聲音，但要視乎當時社會所關注的議題。他指會與節目監製合作，商討公眾有何時事正在關注，並找適當的嘉賓參與。

常被稱為「梁粉牙醫」的陳建強，因2012年積極為參選特首的梁振英助選而得名，他2016年至2020年8月間擔任港台顧問委員會主席，任內曾在會議上指關注《頭條新聞》或會影響港台的公正形象，又曾指港台應製作節目傳播正面訊息，積極主動宣傳政府政策。

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