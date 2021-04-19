以往美國亞裔面對種族歧視，大多數選擇忍氣吞聲，如今則敢於說不；同樣，亞裔過去多會改個洋名，爭取主流白人社會認同，但當前美國刮起一股排亞歪風，有越來越多亞裔決定重拾真姓名，力爭少數族裔應該享有的多元文化權利。

姓名不但代表一個人的身份，亦反映他的文化根源和祖先歷史，同時擁有兩個互不相干的名字，很容易會陷入角色混淆，29歲的美國苗族藝術家Tshab便有深刻的體會：Tshab只是家人和閨密才會叫的苗族本名，Jennifer則是她要在「白區」打滾時使用的法律名稱。

「當我是Jennifer的時候，我會覺得自己正扮演一個被白人同化的角色，那是美國夢的樣板，Tshab與Jennifer之間經常會有矛盾……過去我長期活在Jennifer的角色，但其實我更想以Tshab示人。」Tshab於是在大學時候，決定放棄Jennifer，恢復Tshab Her的苗族名字。

「擁抱Tshab 是一種抵抗行為，我只想做自己，我就是Tshab ，不是Jennifer，那是反抗美國白人文化強加於我身上的開端。」Tshab強調正名是要恢復跟苗族的文化聯繫。

越裔女星：文化刪除難釋懷

因為在電影《星球大戰：最後的絕地武士》中，飾演「蘿絲．緹克」（Rose Tico）而遭網絡欺凌的美國越裔女星Kelly Marie Tran，對亞裔受到的種族歧視有切膚之痛，她幾年前曾在《紐約時報》撰文，形容把有色人種「漂白」已經內化成為美國社會的潛規則。

「這些規則使我的父母認為有必要隱姓埋名，改用一些美式名字，如Tony和Kay之類，好讓別人更容易發音。這種文字上的文化刪除，至今仍令我難以釋懷。」Kelly又說：「你也許知道我的名字是Kelly……但我的真名其實是Loan。」

美國公民及移民服務局（USCIS）指出，早年移民到美國改名換姓是相當普遍，而且並不限於華人，猶太裔、俄裔、甚至歐洲移民都會這樣做，除了遷就英語發音，更重要是在讀書、工作和生意上會有幫助。

「荷李活是種族主義圈子」

根據統計，20世紀初的美國新移民後裔，高達86%男孩和93%女孩會有美式名字，然而隨着美國社會在過去幾十年朝向多元化和多種族的發展，移民及後裔改名的情況已經減少。可是，對亞裔名字的歧視，依然存在美國社會中。

在美劇《神盾局特工》中扮演「絲凱」一角的華裔女演員汪可盈（Chloe Wang）曾解釋為何要改用藝名Chloe Bennet，「改姓不會改變我有一半華裔血統的事實，我曾經在中國生活過，能操普通話，在中美文化薰陶下長大，可是我要餬口。荷李活是種族主義的圈子，他們見到我的姓氏便會感到不舒服，我連試鏡的機會都沒有！」

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