政府提出疫苗氣泡，但接連多宗打針後不適或死亡事故，不免令人憂慮。心臟科醫生指出，長者、長期病患者注射預防疫苗帶來的保護大，可減低染病後的嚴重及死亡風險，建議「三高」病情穩定下可接種，舉例打針前一周，大部份時間的血壓水平受控於160／100mmHg（毫米汞柱）之下。

外國研究指針後或令血管粥樣硬化破裂

身兼中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授的心臟科專科醫生梁國輝表示，外國曾有研究指出注射疫苗後，可引起人體的免疫系統產生炎症反應，有可能令血管內本身的粥樣硬化破裂，增加心肌梗塞、缺血性中風的風險。他指，從醫學角度分析，會有機會出現此情況，但需要更多數據及研究證實；強調對於高危群組來說，例如長者、長期病患者，接種疫苗的好處會較多。

梁稱，無論病人是否打針，都應關注及審視自己的健康狀況，包括心腦血管健康，在考慮是否接種疫苗時，有疑問應向家庭醫生查詢，也不妨趁機「搞清楚自己嘅身體狀況」、「將身體危機變為轉機」。除了要有效管理自己的三高水平，進行心血管電腦掃描、腦部磁力共振等檢查，都可評估心腦血管的健康情況。

早前有60多歲女病人，本身有三高問題，其中糖尿病情屬穩定，因希望接種疫苗，遂諮詢心臟科醫生意見。病人之後進行了心血管電腦掃描檢查，發現心臟其中一條重要血管「左前降支」，出現約七成血管栓塞，有心臟病發風險。病人也感到很意外，遂立即接受了通波仔手術，待術後康復良好，再考慮接種疫苗。

梁指，若接種人士對疫苗嚴重過敏，一度出現低血壓，要注射腎上腺素搶救，都有機會令血壓飆升。如病人本身有心腦血管問題，無論低血壓或高血壓，可引起上述提及的病變，如心肌梗塞、缺血性中風等。建議長期病患者尤其長者，要控制好自己的三高病情，並應留意下列貼士。至於肥胖人士及有吸煙習慣的人，患心腦血管疾病風險也較高，有懷疑要及早向家庭醫生了解。

易緊張宜先學慢呼吸 接種日避免飲咖啡

另外，早前有80多歲患高血壓女病人，平時血壓控制正常，但每逢睇醫生都會感到特別緊張，令血壓即時急升。病人早前預約了打針，但因上壓升到180，被疫苗中心職員「打回頭」。女病人遂向心臟科求診，獲安排轉服另一款血壓藥，可幫助控制心跳、減少因緊張引致血壓上升，配合低劑量鎮靜劑，最後能順利接種疫苗。

對於平日容易緊張的人，尤其求診時，血壓會比平時高，也不妨預先學習放慢呼吸、深呼吸等技巧，放鬆心情；避免接種當日飲咖啡，都可提防心跳加快。一旦打針時太驚、「嚇到暈低」，即出現神經反射性休克有機會出現低血壓，誘發心腦血管病變的風險。

三高患者打針前注意事項

●打針前一星期，早晚量血壓1次，長期病患者的血壓，大部份時間即約八成應在160/100mmHg之下，否則應先諮詢家庭醫生意見

●血糖水平要穩定，若糖化血紅素（HbA1c）多於10%，或空腹血糖值高於10，反映血糖水平控制差，要盡快求醫

●膽固醇過高的病人、曾被建議要服用膽固醇藥物人士，若之前沒有按指示服藥，應至少服藥4星期，有穩定心血管健康的作用

●若近來中風或出現心肌梗塞，要至少延遲3至6個月之後，經醫生評估後才考慮接種疫苗

接種疫苗準備

✓ 當日早上量血壓，了解血壓是否穩定

✓ 如常服用藥物

✓ 避免飲用含咖啡因的飲品，以防心跳加快

✓ 預先想像接種情景，避免現場太緊張

✓ 學習呼吸放鬆技巧，如放慢呼吸，放鬆心情

✓ 充足飲水，提防血壓低

✓ 接種之後幾天，要有充足休息，避免做粗重工夫、消耗很多體力的活動或劇烈運動

✓ 有心口翳悶、頭暈、氣促、麻痺、手腳乏力或說話口齒不清等懷疑心臟病發或中風等症狀，要盡快求醫

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！