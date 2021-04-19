【索償案】

【本報訊】now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪期間，突被警員搶走鋁梯，及後遭指控襲警被捕。李小龍反指被制服時遭警員施襲，入稟向警方索償。代表警方的律政司昨傳召當時負責制服李小龍的警司作供，警司聲言目睹事發經過，並謂憑藉警員與李當刻的互動，直指李曾用鋁梯襲擊警員，隨即後退，「好似做錯嘢咁」。

現為警務處高級警司、機動部隊副校長的莫慶榮供稱，他負責訓練警察「打暴動」（anti-riot）。當日他協助執達吏清理旺角佔領區的路障，驅散期間看見原告李小龍跑入一群示威者之中，站在他的左邊，而涉案警員則在李的後方。

稱同袍轉身指着原告反映受襲

莫在律政司一方主問時供稱，當時從力度和角度判斷，李是有意地襲擊警員，又指李將梯掃向警員的右腳位置，形容：「見到梯的力度較大，唔係一般碰撞嘅意思，係有意嘅！」

莫又稱，根據警員與李的當刻反應，可反映出警員受襲。莫描述警員當時被梯打到後，轉身指着李。莫認為：「被打後指住佢（李）係好自然嘅反應。」他又指，李將梯掃向警員後即時後退，「就好似做錯嘢咁，就要即刻走嘞。」

莫解釋，因李曾用鋁梯作武器襲擊警員，故他當時認為要控制李手上的鋁梯，並把李拉到地上制服。其後莫將李交給同袍處理，自己則繼續控制現場環境。聆訊今續，莫將接受原告一方盤問。

案件編號：DCPI1635/19