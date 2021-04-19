【本報訊】警務處長鄧炳強連日不點名批評《蘋果日報》，指《蘋果》上周五頭版有關學童在警察學院玩槍報道分化和煽動仇恨。港大法律學院首席講師張達明擔心，政府將會取締部份傳媒，他又認為8.18及8.31非法集結案中，法庭以非法集結原則而非未經批准集結判刑，會成上訴爭議點。

張達明在商台《在晴朗的一天出發》表示，近期沒關注鄧炳強言論，但同時表示，「我擔心嘅唔係呢類討論，而係擔心下一步（當局）會否真係搵方法取締《蘋果日報》。」他認為，近日《大公報》和鄧炳強的言論，都予人感覺是「鋪定路」，將來會以某項刑事罪名取締《蘋果》。被問到可以用甚麼罪名，張達明表示法例條文有很多，但當權者能如何應用已「超出認知和想像能力」，正如《蘋果》去年8月被指違反工業邨用地條件一樣。

「掌權者可用個別一條罪檢控你」

張又說，現時公眾或機構已難透過「檢視自身」方式以免墮入法網，「當你唔走向法治，其實法規越多，執政掌權的人就可以用個別一條罪檢控你，大條道理」。當局可建立很多法例備而不用，「但要執行的時候，就揀嚟執行，表面上睇都係好有道理，咪係『依法』囉」。張再被問到是否擔心當局訂立「假新聞法」，即指他的最大擔憂並不是立法，而是用現行的法律，例如《公安條例》等已可拘捕和檢控。

另外，張達明也對8.18及8.31非法集結案判刑表達意見，指控罪涉未經批准集結，惟法官卻以非法集結原則作判決，或成為上訴時最重要法律爭拗。他又認為8.18及8.31均屬典型和理非集會，參考歐洲人權法院及終院判決，大多不判處即時監禁，和平集會即使違規仍受憲法保障，否則等於不鼓勵和理非行動。