在英國，提到要購買中式食品及產品，首先想起的是四大連鎖華人超市。三年前，有香港人來英國創立了一間網上亞洲食品超市「華南行」，除售賣各類型的亞洲食品外，也盡力引入更多香港品牌及產品。華南行曾經隨貨附送抗爭文宣、引入黃色經濟圈產品、捐錢給612人道支援基金，逐漸為移英港人所認識，有人形容華南行是「英國黃店」，對此創辦人說來淡然，這一切，他只認為「有時有啲嘢你覺得要做、應該做，就會去做㗎啦」。

駐英記者李雨夢報道

華南行的倉庫位於東倫敦，踏進倉庫，數名員工正忙着執貨、砌貨，而負責人Magic在電腦面前，穿上紅色的華南行制服，埋首工作，小小的辦公角落，與倉庫融為一體。堆滿貨架的貨櫃上面，有來自香港、日本、韓國、泰國、台灣、中國的產品，熱浪薯片、樂天熊仔餅、冠益華記辣椒醬等在香港常見而英國罕見的產品，在華南行都有存貨。

Magic於2018年創立華南行，當時他還未到30歲。談到創業的緣起：得從他大學畢業後的故事說起，大學畢業之後，才20出頭的他申請到英國工作假期，先後在印度及韓國的食品公司工作過，後來回到香港，又在太古可口可樂上班，一直都在從事與食品有關的行業。在香港工作了一段時間後，還是覺得英國的環境較為適合自己，於是嘗試聯絡工作假期時的僱主，為他辦了工作簽證，再到英國工作。

堅持引入香港產品

輾轉又兩年，工作簽證快要過期，迫使Magic思考下一步該怎麼走，「一係就返香港搵另一份工，一係搵過另一個僱主，最尾決定不如自己創業」。當年創業，是受到HKTV轉型成HKTVmall所啟發，又看到英國缺乏這方面的市場，思前想後，覺得可以一試，於是他去申請Tier 1企業家簽證，華南行便是在這樣的情況下誕生，「以上網形式去賣亞洲食品，開頭得我一個，嗰時覺得個market係可以做到，好多人都唔係住喺大城市，要買一種亞洲調味料，可能係花椒，但搵唔到，可能上網買係最方便」。

在籌備創業的階段，Magic已經希望能夠引入多些香港品牌及產品，「一來我認識啦，二來係我認識嘅香港牌子入面，好多質素好好，好似醬油類、豆豉，我自己一直都係用開，價錢又得，質素又得，我咪盡力去做香港品牌嘅推廣」。點進華南行的網頁，有廖孖記、同珍、九龍醬園、冠益華記、淘大等香港品牌的調味料，然而Magic表示，這個過程並不容易，「唔係咁多香港產品可以嚟到英國，我哋好細間，無辦法做到想要個牌子，就令到個牌子喺英國出現」。

但在供應清單有提供的香港品牌與產品，Magic都會盡量購入，「變相有啲香港貨品係由歐洲過嚟，可能喺歐洲已經有人入咗，有啲係西班牙，有時係荷蘭，有時係德國，變相係咁樣去搜羅」。萬事起頭難，開始時候，只有他一個人，華南行沒有人認識，能夠入到的貨品種類又少，幾乎是全天候工作，無法好好休息，「好驚自己病，唔可以準時出貨，有啲客人會話你嘅選擇好少」，那段日子，精神壓力龐大，情緒上亦會感到低落，不時也有產生放棄的念頭。

隨貨附送文宣 引入黃色經濟圈產品

之後那年，香港爆發反送中運動，當時身處英國的他，只能在異地觀看香港發生的一切一切，「我哋喺外地好無助，最多只係不斷去refresh個Facebook、新聞，睇發生緊咩事，無咩可以做到」。無力的情緒不斷湧現，後來看到有Telegram的群組裏有人問，有沒有人可以在英國幫忙派發已繙譯好的文宣，將資訊散播到海外，「無咩可以做到時，突然間個group問有無『手足』可以喺海地raise到多啲noise，我哋可以喎，我話我呢邊有間公司，盡力囉，派到幾多得幾多」。

於是，在那時開始，每當接到定單，Magic都會將印製好的文宣，隨貨附送。「有時有啲客都會feedback返，都正面，起碼唔係擺完落去無人睇，有人會留意到多啲香港嘅事情同經過」。只是，華南行的客人不只香港人，或會有來自其他地方的華人，包括中國人。有人問過Magic，會否擔心這樣的行為而得失中國客？Magic說，自己在做事情的時候，其實沒有想得太多，只想要把正確的訊息宣揚出去。

每次都是事後有人問起，他才去思考這一個問題，「無咩掙扎，做緊啲咁微不足道嘅嘢，無特別去思考咁多」，而他也樂觀地認為，不會對生意帶來太大的影響，對此Magic是有這樣的見解：「可能佢本身未出嚟英國前接受好單方面教育同灌輸，突然order完一次見到張文宣，可能第一下好唔同意，但再慢慢接觸多啲新聞，可能係會改變到佢嘅思維，個政權出咗啲問題，係咪可以係咁樣？唔使咁負面嘅。」

前一陣子，華南行引入了設計平台Project R的產品，包括印有「HONGKONGER」字眼的衛衣及「自由之籽」帆布袋，對於當初引入這類產品的想法，Magic說，是透過團體認識到Project R的負責人，由於認同這個平台的信念，又認為是優質的產品，故決定引入，「香港人設計已經夠珍貴，亦係台灣製造，我哋都好多台灣客同台灣產品，雖然我哋未賣過服裝，但我哋覺得好嘅產品一定有人賞識，所以就開始咗，同埋Project R成個概念係好好」。

賣中國貨惹來爭議

從發放文宣，到引入黃色經濟圈的產品，去年曾將一天的營業額不扣除成本捐給612人道支援基金，在別人眼中或許已是一種表態，但Magic對此只淡然地道：「我又唔覺得我地特別好表態去做某啲嘢，有時有啲嘢你覺得要做、應該做，就會去做㗎啦。」也因如此，在移英港人群體心中，對於華南行亦有了一定期望，例如是否可以引入更多香港黃色經濟圈的產品，賣中國製產品亦會惹來爭議。

對於引入更多香港黃色經濟圈的產品，Magic明言實質操作有局限，就好像很多客人希望華南行可以售賣被視為「黃」的悅和醬園產品，但礙於沒有英國進口許可證，也無法進口數量龐大的批次，故直接從香港入口產品對他而言有一定難度，「好多香港產品我哋都好想要，但好多唔同因素，又無入口證，又要睇吓係咪要做lab test，有效期可唔可以afford到個船運，我哋做唔做到minimal (minimum) order……」他嘗試聯絡過香港出口商會，但對方只給予他一份印有幾千個出口商名單的PDF，着他自行聯絡。

至於售賣中國製產品惹來的爭議，Magic沒有預料得到，也是到了後期才感到無奈。當有客人質疑，他便會作出解釋，在互相溝通的過程中，也讓他獲取到更多的資訊，「有啲唔係真係咁負面嘅，可能話你賣中國嘅乜乜乜，其實有唔係中國嘅乜乜乜，你講完之後我哋咪去睇吓，原來供應商上面真係有喎，咁做囉」。客人的意見及回應，他都嘗試努力聆聽。

營運逐漸穩定 初心不變

走過這三年，從一開始寂寂無聞、無法出糧給自己，不時萌生放棄結業的念頭，到現在開始逐漸多人認識，目前已聘請了5、6名員工，大部份都是香港人，倉庫亦已搬過一次。過去一年，COVID-19疫情肆虐，英國是疫情重災區，曾經三度封城，封城狀態下，網上購物逐漸成為趨勢，而由於華南行售賣必需品，故不用被迫停業。

獨自在外創業，沒有親人在身邊，Magic明言員工變相就是他在英國最親的親人，「每個我都好重視」，也因為公司維繫着每個員工的生計，故也努力繼續將華南行營運下去，「成間公司最重要係員工，我唔想請佢哋返嚟，跟住同佢哋講，真係做唔落去、要執，我唔想見到咁，盡量想避免呢個情況」。

最近，Magic亦為匆忙抵英的香港年輕抗爭者提供現金券支援，希望能讓他們有基本的溫飽，「我哋都係聽到有啲後生仔嚟到好急趕，準備都冇咩，咁做到咩就盡力做。派咗啲現金券畀佢哋買嘢，起碼食飽飯照顧好自己，同埋佢哋一個人嚟，擔心佢哋心態上會好孤單，所以希望畀到啲溫暖佢哋」。

對於華南行，對於他自己，Magic強調初心沒有改變過，「我一開始初衷係想開間網上超市，我心態係，有收入時你願意撥一啲去幫有需要嘅人，我一直都係咁嘅睇法，我無變過啊」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！