亞裔美國人不論參政人數或投票率，近年都大幅上升，明顯比以往更熱衷政治，只是他們沒有特別傾向共和黨或民主黨，尚未能在只由兩個政黨主宰的美國政治中構成能攪局的力量。

研究組織「亞太數據」指，去年至少有158名亞裔美國人角逐州議會議席，比2018年多15%。組織主席拉馬克里希南（Karthick Ramakrishnan）分析去年大選的初步數據後亦估計，全國 33個州的亞裔選民去年大選時的投票率也急升，增幅比其他少數族裔都多，反映亞裔人士更積極參與政治。

移民二代藉選票發聲

這批政治生力軍很多都屬於年幼時移居美國、或在美國出生的亞裔移民第二代，現已踏入壯年，文化和意識形態較父母融入當地，但這群人的政治歷史較短，未建立出非裔較多支持民主黨、或鄉郊選民較傾向共和黨之類的特定政治慣性，還較易同時對兩黨的政策或立場都有好感，或對同一政策態度兩極，屬游離選民。

例如，有些亞裔人支持民主黨對槍管和醫保的立場，同時認同共和黨挺小企業和強調擺脫依賴的態度；有些支持民主黨的入境政策，但有些又對之反感；部份人對共和黨反共產主義感到鼓舞，部份卻不以為然，令他們力量零碎，難在選舉擔當造王者的角色。

在喬治亞州亞特蘭大工作的32歲韓裔移民二代金元去年成為首投族，他形容自己是政治中間派，稱「我喜歡民主黨在做的一些事，也喜歡共和黨在做的一些事」，認為投票對他來說有點難。東南亞仡蒙裔服裝商羅布楊則透露，他支持去年的黑人民權運動，但其社群內也有人不認同，同時警告很多亞裔人仍感到被社會遺忘，這股怨氣已達到危險地步。

美國《紐約時報》