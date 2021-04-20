早前由杜拜抵港、驗出N501Y變異病毒株的29歲印裔男子（第11643號個案）為本港首宗社區變種病毒株個案，他曾入住尖沙嘴華美達華麗酒店。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前與機電署去過酒店視察，認為其冷氣喉管以及渠管未有異常，而同層與患者重叠時間居於該酒店的人士，有2名確診者都帶有N501Y以及E484K的南非變種病毒株，不排除是酒店用S型掛鈎送飯盒時交叉感染，致印裔男感染，將變種病毒帶入社區。

2確診住客帶南非變種病毒株

張竹君表示，29歲印裔男的南非病毒株經基因分析後，相信其確診有3種可能性，包括病毒潛伏期長，抵港後才確診、在港檢疫期間感染或在社區感染。衞生防護中心與機電署等政府部門早前曾到酒店視察，發現冷氣喉管以及渠管未有異常；而在印裔男居住同層，則發現有2名確診住客的入住時間與其重叠，2人帶有N501Y及E484K南非病毒株，一人住在印裔男旁邊房間，另一人住在較遠的對面房間。至於整間酒店有十宗八宗個案，只驗出帶N501Y變種病毒，無E484K。

中心視察環境後，發現酒店以S型掛鈎為住客提供飯盒，而掛鈎都比較難清潔，故不排除送飯的掛鈎成為交叉感染的途徑。張又透露，衞生署之後再為該2名同層住客（第11550和11544號個案）進行基因排序的分類，發現3宗個案都高度相似，故不排除第11643號個案的印裔男子，是於酒店內交叉感染的機會較大。而第11550和11544號南非變種病毒個案分別為菲律賓和印尼到港人士。

未強制所有檢疫酒店禁用掛鈎

張竹君又指，除尖沙嘴華美達華麗酒店外，其他華美達酒店亦有使用掛鈎，當時已通知全線指定檢疫酒店避免使用，盡量用櫈代替。她續說，先前北角的3宗個案的環境樣本沒有問題，惟發現同有使用掛鈎。

被問到會否要求酒店華美達職員驗抗體，張則指本身酒店員工已是7日一驗，事件發生後全體員工又再做測試，結果70多位員工皆呈陰性。張更指未有打算做血清測試，即使有陽性抗體亦難以判斷在哪感染，亦不能做到基因排序，對追蹤源頭作用不大。

料印裔男傳染同住女友

至於第11643號個案的同住女子（第11672號個案），雖然早前的檢測其Ct值為30多，但其後入院再檢驗時約20幾，而且抗體測試亦未驗出抗體，因此相信患者較大機會是被第11643號個案感染。

另外今日確診的第11704號個案，是29歲的印尼女傭。患者3月20日乘坐SQ882航機抵港，之後入住尖沙嘴華美達酒店，4月9日完成隔離後返回油塘油麗邨雍麗樓的僱主住所，於4月18日接受強制檢測後確診。患者完成隔離後有去過鯉魚門街市以及藍田商場等。

29歲印傭曾入住華美達華麗酒店 惟不排除社區感染

張竹君初步認為，第11704號個案與第11643丶11550和11544號個案無關，因為印傭與該3名個案並非居於同層，懷疑是交叉傳播媒介的掛鈎亦是獨立使用，但安全起見都會為該名印傭及1月至今在酒店確診的人士再作基因排序。

張補充指，印傭離開酒店已一段時間，所以暫時會歸為本地個案，其Ct值40多，比較高，因此仍需要觀察入院後情況。張又提到，印傭是因為華美達酒店住客強制檢測計劃時才被找到，因此有機會在外地時已是確診個案，病毒量低而未能檢測到，出現復陽情況，亦有機會在酒店因掛鈎而感染；但張又指印傭已在社區住了十多天，有機會在社區感染，卻因強制檢測找到，所以須與先前個案的基因作分析，判斷是否與其他個案相關。

張續說，印傭樣本病毒量低，因此未能做到基因測試去判斷是否屬於N501Y，會視乎其情況，索取陽性樣本作分析。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！