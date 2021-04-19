47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

尹生：

首先祝願你，身體健康！

自從你3月份還押至今，你對社區工作從未忘懷過。還記得嗎？早前你特意到石蔭梨木道公園斜坡大樹群觀察樹木生長情況，懷疑當中有5棵樹染病，在雨季來臨可能會出現倒塌的危機，極有可能傷及公園使用者及過路人，所以積極跟進該項目。請你放心！據聞康文署及建築署已證實大樹染有褐根病，已進行移除及整理工程，很高興能為你帶來這消息。因為你嘅細心，喚起當局關注，令雨季來臨時，居民路過時不用提心吊膽，危及生命。

有很多街坊託我問候關心你（因為老人家不懂得寫字），他們常說，對尹議員很有信心，因為多年來你改善社區建設，不論是倡議或是貢獻，成績都是有目共睹。眼看你面對多不勝數的服務求助個案，你都能一一從容、完美地協調成功，石蔭得你這位區議員，實在如獲至寶。

阿尹，你多年前向政府提出重建北葵涌街市（藍圖計劃構思），不少街坊正等候你回來處理！安蔭的王婆婆每天都問候你：「堅仔，在入面生活好不好，有沒有瘦到？」大家都誠心期待你早日回來石蔭這個大家庭，服務香港市民，你要好好撐住，大家都會支持你！

祝安康

老許

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