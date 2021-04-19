【本報訊】去年5月10日市民在各區舉行「和你Sing」與「母親節行街」活動，入夜後群眾轉至旺角，防暴警拘捕至少百人。當中有青年被指向警方防線投擲水樽，被控在公眾地方擾亂秩序，案件昨開審。追截被告的警員作供期間，三番四次指被告身材「大隻」，更形容「一定有做gym」；惟庭上所見，被告身形頗單薄，有旁聽人士休庭時議論紛紛：「邊忽大隻呀？根本奀嫋鬼命！」辯方亦質疑警員短時間內未能準確認人。

報稱任職接待員的葉浩賢（24歲）被控去年5月10日在旺角通菜街與豉油街交界向警方防線投擲水樽。警員鍾志文供稱，案發當晚警方於豉油街設立防線，當時有數百人於西洋菜南街叫囂。鍾留意到一名身材健碩、身穿白背心的男子身處人群附近。未幾警方往前推進，鍾看見背心男向警方防線扔水樽，立即追截，與同袍合力將他制服。惟鍾表示未能確定庭上的被告就是背心男。

辯方盤問鍾，他觀察掟水樽背心男多久，鍾起初答約十秒，其後改口指是在警方推進的瞬間、電光火石間看見此事，過程約一至兩秒。辯方質疑一秒是否足夠讓他看清男子的衣着打扮，鍾答謂肯定掟水樽男子就是背心男，因背心男處於人群附近時已非常顯眼，故一直留意他。

旁聽者：被告奀嫋鬼命

鍾又形容背心男肌肉線條分明，身材健碩，「一定有做gym」。辯方指出，鍾根本未能於一秒內辨認該男子，鍾不同意，「佢身形令我好深刻，因為好大隻」。休庭期間，旁聽人士對警員形容被告「大隻」一事議論紛紛，有人謂：「邊忽大隻呀！根本奀嫋鬼命！」

案件編號：KCCC2790/20