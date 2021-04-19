【本報訊】本港四日內發生三宗漏電火警，繼上周五茂坪寶達邨懷疑按摩椅短路起火奪去四條人命後，昨凌晨元朗洪水橋一單位疑按摩槍過熱起火，男戶主雖然及時逃生無礙，但飼養的七隻花貓中三隻葬身火海。相隔五小時，慈雲山慈樂邨一戶懷疑「尿袋」充電自焚，單位付之一炬，消防將火救熄，幸無人受傷。

首宗火警現場在洪水橋翠柏路柏雨花園27座一個700餘呎單位，昨凌晨3時許，疑室內一支按摩槍過熱起火，大量濃煙冒出，姓黃男住戶（30歲）發現奪門逃生，消防接報到場將火救熄，同時救出七隻貓，惟部份貓隻奄奄一息，有消防員提供氧氣搶救，可惜三隻貓不治。

滿面熏黑的黃先生指與母親及胞弟同住，他們返夜更正在上班，剩餘他在家。黃憶述：「聽到燒嘢聲，衝出去睇見到火燭，跟住走返入房，向住個窗嗌救命，跟住有人報警。」他估計「應該係按摩槍叉緊電」。

黃又說家中飼養七隻花貓，四隻是領養，另三隻是領養貓貓的子女，七貓全部身處一個房間內，消防將貓救出時，三隻貓「小B」、「囡囡」及「老竇」已死亡；餘下「老媽子」、「小白」、「小黑」及「詩詩」受傷，詩詩傷勢最重奄奄一息，情況危殆。

慈樂邨單位充電器起火

另外，昨晨8時22分，慈雲山慈樂邨樂祥樓27樓一個單位起火，消防員接報到場將火撲熄，無人受傷。近百名住客疏散，一名女童由消防員抱着戴上防煙面具，家人隨行，到達地面後有救護員為女童披上保暖毯。

起火單位戶主搬出四部電動滑板車、一部專業用航拍機及兩箱相機鏡頭到電梯大堂暫放，初步懷疑「尿袋」充電過熱起火，起火單位一家四口居住，包括婆婆及一對孫仔孫女，婆婆說慶幸火警中家人無恙，「應該係電掣叉電，我個孫叉電，成日開着，冇諗過呢啲嘢（火警），畀個教訓第日識」。

英國認可機械工程師盧覺強表示，按摩槍的鋰電池充滿電後，理應不會再接電流，會自動停止，相信有關設備可能出現問題才「唔識停」，充電器本身亦有安全裝置，可能充電器及鋰電池同時損壞，建議充電期間要不時觸摸電池及充電器有否發熱，若發熱應熄掣，亦不應在睡眠時為電器叉電，須在目視範圍下充電以策安全。