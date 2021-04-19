【歷來最大宗】

【本報訊】港島山頂一名九旬富婆去年墮入電話騙案，騙徒假冒內地公安來電，訛稱她涉及嚴重案件，要她將銀行存款轉賬到指定戶口，以查證是否涉「黑錢」，她不虞有詐，先後11次滙款近2.5億元，成為歷年最高金額電話騙案。警方上月拘捕一名19歲大學生，據知他亦是電騙案受害者。

受害的90歲富婆居於山頂賓吉道獨立屋，聘用一名外籍司機及兩女傭照顧。去年8月她接獲自稱內地公安來電，說出她多項個人資料，令她信以為真，聲稱其身份遭人盜用，捲入內地一宗嚴重案件，為證實銀行戶口是否涉及黑錢，要求將存款轉賬至指定戶口，聲稱今年5月歸還。

向職員訛稱買山頂物業

其後騙徒派人前往山頂與富婦接觸，提供一部電話予她直接聯絡。富婦不虞有詐，去年8月12日按指示將790萬港元存入騙徒渣打銀行戶口，騙徒之後不斷要求她滙款，於翌日至今年1月4日的短短五個月內先後10次滙款近2.5億元，其中一次騙徒更陪她到銀行過數。

由於匯款金額巨大，銀行職員查問原因，富婆訛稱購置山頂物業。據知她女兒從家傭口中得知母親有異，曾安排親友跟蹤。至上月2日，女兒始揭發事件，游說母親報警，她始如夢初醒，由律師陪同報案。警方調查後，富婆報稱未曾聽聞同類電話騙案，且騙徒能說出她的個人資料包括姓名、身份證號碼，令她深信不疑。警方已凍結騙徒戶口逾900萬元，上月25日拘捕19歲大學生，據知他亦是電話騙案受害者，被利用擔任「內地公安」角色，把電話交予富婆，陪她往銀行滙款。案件成為歷年最高金額電話騙案。

根據警方資料，去年電話騙案1,193宗，較前年上升逾八成，損失金額由約1.5億元升至5.7億元，升2.8倍。今年首三個月共錄得200宗電話騙案，去年同期169宗，損失金額由5,400萬元升至3.53億元，升約5.5倍。