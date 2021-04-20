63歲女音樂教師疑藉代客報考英國皇家音樂學院考試，於2009年至2018年間安排學生出席假考試，涉騙取11名學生考試費共8.8萬元。有學生一直被蒙在鼓裡，多年來由被告代為報考基礎二級至演奏級鋼琴及樂理考試，最終獲得的只是假證書。教師被控11項欺詐罪，案件今於東區裁判法院提堂，主任裁判官羅德泉應辯方申請將案押後至6月1日，暫毋須答辯。被告獲准以1萬元保釋外出，其間不得接觸控方證人。

被告龔慧雯，被控11項欺詐罪，詳情指她虛假地向事主表示，會安排他們參英國皇家音樂學院聯合委員會的鋼琴級試、樂理試及演奏級文憑試等，以欺騙每場考試所需費用，而令自己獲益。在控罪中，有學生被騙1次，亦有人持續被騙3至4年，有一個學生由2010年至2018年均由被告代報考試，包括兩次二級鋼琴、兩次四級鋼琴、五級樂理、六級鋼琴、八級鋼琴及鋼琴演奏級文憑考試。

據知被告曾任真光女子中學音樂教師，校長於2018年接獲家長的電話，查問鋼琴考試情況，但該校並非試場。其後經考評局及皇家音樂學院調查，揭發被告多年來隱藏的懷疑騙案，被告涉由報名、考試至發出證書均作假。

【案件編號：ESCC815/21】

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